泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

疑遭恐攻威脅,泰勒絲3場演唱會取消,粉絲聚集維也納街頭「療傷」

文/中央社

美國流行樂天后泰勒絲演唱會主辦單位昨天因為奧地利當局發現伊斯蘭極端分子恐攻陰謀,決定取消3場演出,歌迷大失所望,數百名粉絲今天聚集在維也納一條街道「療傷」。

法新社報導,數百名歌迷聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上,高唱泰勒絲(Taylor Swift)的歌曲。這條街的名字與泰勒絲熱門歌曲Cornelia Street很相似,讓粉絲感到親切。

有些歌迷已經期盼了一整年,卻碰上演唱會取消,但他們仍希望重新振作起來。

從哈薩克遠道而來的23歲工程師約達索瓦(Dilyara Joldassova)說,雖然很心碎,但「安全第一」,並表示令她感到欣慰的是「大家都很安全」,而且能夠聚在一起感受「療癒的氣氛」。

奧地利當局昨天表示,他們已擋下一名伊斯蘭極端分子的自殺式攻擊,嫌犯承認他計劃在泰勒絲本週一場演唱會中殺害「大量人群」。

