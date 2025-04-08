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青年求職新良機！　勞動部助力尋職津貼、獎勵大放送

▲▼ 社會新鮮人求職大不易 勞動部初尋計畫給助力、獎補助 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

▲▼ 社會新鮮人求職大不易 勞動部初尋計畫給助力、獎補助 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據勞動部統計處最新資料顯示，15-29歲青年勞工近半數求職時有遭遇困難，其中又以「不知道自己適合做哪方面工作」所占比例最高，為協助青年儘速就業、降低待業時間，勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，除積極提供各項就業促進服務，計畫期間還發給尋職津貼、補貼其生計，青年找到工作並穩定就業達規定日數、還能再領就業獎勵，好康利多大放送，鼓勵初次尋職的青年朋友多加運用。

▲▼ 社會新鮮人求職大不易 勞動部初尋計畫給助力、獎補助 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部自112年起統合多個部會資源，賡續推動「投資青年就業方案第二期」、提供多元化就業服務，協助青年尋職期間、獲得最即時的助益，該方案推動至113年底，已協助全台43.6萬名青年成功就業；其中「初次尋職青年穩定就業計畫」即是針對未在學、且未就業連續達90日以上的初次尋職青年，提供就業諮詢及職業輔導等服務，且為降低其經濟壓力，尋職期間每月還可領取5千元的尋職津貼、最高核發1.5萬元。

去年甫從大學畢業、老家在嘉義中埔的宜璇，深感雙親年事甚高、已無法負擔市場擺攤的重勞力工作，且年近七旬的父親更有失智症前兆問題，為承擔起全家生計並就近照顧父母，畢業後的宜璇積極投遞履歷，但住家周遭工作機會較少，且許多職缺需要有相關工作經驗，正當快失去求職信心之際，想起畢業前曾聽過勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對初次尋職青年有提供相關補助措施，便抱著嘗試心態上網查詢。

▲▼ 社會新鮮人求職大不易 勞動部初尋計畫給助力、獎補助 。（圖／勞發署雲嘉南分署提供）

「線上填打資料就可以提出申請，真的超便利！」宜璇表示，原以為政府計畫都會很難申請，但初尋計畫只需透過系統操作，加入會員及填答相關資料即可提交，並透過參加線上就業諮詢課程，調整自己的求職方向、精進優化履歷、加強面試技巧及參與職場溝通講座等，不到一個月就順利應徵資源自造有限公司行政助理，她相當鼓勵初次尋職青年善用該計畫，除解決尋職不易的問題，找工作期間及穩定就業後都有相關津貼及獎勵金，大大緩解新鮮人的生計負擔！

劉邦棟補充，為鼓勵參加「初次尋職青年穩定就業計畫」青年穩定就業，只要青年找到按月計酬的全時工作，並持續受僱於同一雇主滿90日或180日，就可分別領取2萬元及1萬元的就業獎勵，加上尋職津貼、合計最高可領到4.5萬元，鼓勵符合資格的青年踴躍提出申請，詳細內容可參閱「投資青年就業方案第二期」網站（https://youth.taiwanjobs.gov.tw/），或至雲嘉南各就業中心或就服台洽詢。

 
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