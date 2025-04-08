台積電大學長退休　曬識別證「工號4xxx」！全場跪了：真元老

▲原PO從台積電退休了。（圖／原PO授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電是許多人嚮往的目標，雖然工時長、壓力大，薪水和分紅卻也相當可觀，一名在台積電做到退休的大學長表示，7日上班辦理完退休程序，正式離開台積電，還獲得一輛休旅車當畢業禮物，他也曬出自己的識別證，不少人看到工號驚呼「好頂天，5000號內根本是上書房行走」。

原PO在Threads發文，昨天最後一天上班，辦理完退休程序，繳回識別證、汽車通行證，獲得兩樣畢業禮物，分別是退休紀念獎盃，上面寫著「謝謝您對台積電的貢獻」，底下則寫著退休日期，另一樣畢業禮物則是一輛車，光榮退休的他開心直呼「終於不用一個人在閣樓戰情了」。

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照片曝光，震驚大批網友，「這個工號可是當時工研院薪水都比TSMC高的年代」、「恭喜IC長官退休！祝您退休生活愉快&一切順利」、「好強喔！能在TSMC幹到退休，根本超人」、「這工號是樞密院等級的，真，元老」、「這個工號……堪稱建廠元老了，恭喜恭喜！在TSMC待到退休的確不容易」、「這工號有在用Threads也太厲害」、「能在TSMC榮退很不容易欸」、「好猛！四位數的工號」。

貼文還釣出早10年退休的大前輩，「恭喜學弟榮退，我比您早十年退休，（工號）0031xx」。也有許多台積電員工留言，「這是超級大學長，我的路還很漫長，我15萬號」、「10萬工號學弟前來祝福，祝退休學長退休生活享福愉快」、「恭喜學長退休」。

本文獲原PO授權轉載。