7歲目睹媽「溺死妹」出庭作證暴哭！他17年後發聲：我堅持所看到的

▲男子目睹媽媽親手溺死妹妹，時隔多年後仍難以釋懷。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名男子首度公開談論自己童年時目睹母親殺害妹妹，並親自出庭作證的創傷經歷。此場案件於2008年震驚全美，當時年僅7歲的AJ（AJ Hutto），在佛羅里達州的法庭出庭作證，指控母親路易斯（Amanda Lewis） 將他的妹妹艾德里安娜（Adrianna） 的頭按入家庭游泳池中，將她溺死。

據UNILAD報導，當年AJ的證詞成為此案的關鍵證據，也讓陪審團裁定路易斯犯下一級謀殺罪（First degree murder），並判處無期徒刑且不得假釋。然而，路易斯至今仍堅稱自己無辜。如今已24歲的AJ在案件結束17年後，首次接受訪問並表達立場，「她百分之百有罪，我堅持我所說的一切。」

在當年法庭審判中，檢察官巴斯福德（Larry Basford）提出一幅由AJ畫出的簡單圖畫作為證據，圖中描繪3人在泳池旁的情景。AJ當時表示，「我媽媽正在殺我的妹妹。」而當被問到路易斯是如何殺害艾德里安娜時，AJ回答，「用手捂住她的臉。」他在圖畫上還寫下「She Did」和「To Bad」的字樣，向法庭解釋這是代表「她死了」和「那很可怕」。

儘管當時AJ只有7歲，但法官雷吉斯特（Allen Register） 認定他具備作證的能力。然而，一些人士質疑檢方對AJ進行「誘導」，並指出他在證詞中的某些矛盾。據AJ證詞，當時他的母親因為妹妹在家裡噴灑玻璃清潔劑發怒，將艾德里安娜的頭按進水中。艾德里安娜在被送往醫院後不久便不幸去世。

路易斯則對兒子的說法堅決否認，稱女兒是意外掉進泳池中，她發現時已面朝下漂浮在水面、皮膚發紫，隨即撥打報案專線911。起初調查單位認為是一起意外事故，但AJ的證詞及法醫報告中顯示，在艾德里安娜臉上有類似於手印的瘀傷，促使案件轉變為刑事調查。另在警方錄下的訪談中，AJ明確告訴調查員，「媽媽把我妹妹按進水裡。」

在審判結束後，AJ被另一個家庭收養，目前已經結婚並成為一名消防員。他與現年45歲的生母路易斯不再有任何聯繫，且不打算重修舊好。而他為了保護自己新的身份，甚至拒絕稱呼路易斯為母親。

對此，AJ表示，「我不認為我被『教導』或引導說出任何的話。我只是逐字逐句地告訴他們，我所看到的一切。」他也回憶起與路易斯生活的童年，形容那段時光充滿「黑暗、創傷與虐待」。他表示，「我和艾德里安娜都遭受過身體虐待。這種虐待有時候毫無預兆，就像被人從背後偷襲一樣。」後來他更進一步比較自己在養父母家中的生活與過去的經歷，「我和路易斯生活的童年，與現在的生活簡直是天壤之別。」

儘管AJ的證詞對於案件的定罪至關重要，但路易斯依然宣稱自己無辜。據報導，她目前正在邁阿密南部的霍姆斯特德女子矯正機構（Homestead Correctional Institution for Women） 服刑，除了無期徒刑，還加判30年徒刑以懲處虐待兒童的罪行。

目前，路易斯已經聘請新的律師，試圖重啟案件。她曾通過測謊測試，並拒絕檢方提出的10年誤殺罪認罪協議。此起案件在當年轟動全美，如今AJ首次公開發聲，堅持自己的證詞正確無誤，並表示不願與生母有任何聯繫。至於案件的重新審理是否會改變原先的審判結果，尚待觀察。

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