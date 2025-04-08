英國首例！移植子宮「誕下健康女嬰」　罕病母感動：最棒禮物

▲英國一名女嬰透過「移植子宮」平安出生，創下英國首例。（圖／翻攝imperial.nhs.uk）



記者吳美依／綜合報導

英國一名女嬰透過「移植子宮」平安出生，創下該國首例。新手媽媽葛蕾絲（Grace Davidson）感動表示，「我們收到了目前所想要的、最棒的一份禮物。」

法新社等外媒報導，葛蕾絲罹患罕見疾病「苗勒管發育不全症候群」（MRKH），天生沒有功能正常的子宮，2023年接受手術，移植由親姊捐贈的子宮，也是英國首位接受子宮移植的女性。

今年2月27日，葛蕾絲在倫敦「夏洛特女王和雀兒喜醫院」（Queen Charlotte's and Chelsea Hospital）產下女嬰，她希望「未來這能成為一個美好的現實，為那些沒有其他方式生育的女性，提供多一種選項。」其伴侶安格斯（Angus Davidson）坦言，「我們一直在壓抑情感……最終哭成一團。」

當年負責子宮移植手術的牛津移植中心（Oxford Transplant Centre）英國活體捐贈計畫共同負責人、婦科顧問醫生理查（Richard Smith）也表示，寶寶的出生是「超過25年研究的成果」。

2013年瑞典率先進行子宮移植手術，迄今全球已經累計超過100起病例，並且讓大約50名健康嬰兒出生。