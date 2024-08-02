快訊／大嘻哈時代確定有「第3季」！粉絲嗨翻：等好久了

▲大嘻哈時代公布第三季視覺圖。（圖／翻攝大嘻哈時代The Rappers臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《大嘻哈時代2》去年播出後引發熱烈討論，不少選手都因此爆紅，包括最終奪得冠軍的阿跨面、曾是女團AKB48 Team TP成員的林潔心、以及艾蜜莉、阿夫、小卡比等人，形成「大嘻哈熱潮」。沒想到，官方2日晚間突然發出新的視覺圖，讓不少粉絲驚呆。

大嘻哈時代粉專2日晚間8時以「Season 3 Coming Soon（第三季快來了）」為題發出最新的視覺圖，以紅色及白色作為主視覺設計，告知粉絲即將有新節目可以看。

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消息曝光後，網友紛紛留言，「是謝乾乾團隊拍攝嗎」、「導師應該會有熊仔、陳星翰吧，私心希望熱狗也能來，但感覺比較難」、「希望能延續上一季的成功」、「要超越第二季太困難了，不看好」、「謝乾乾要繼續燒肝了嗎」、「我好興奮啊，我好興奮啊」。

但也有人說，「我想說紅白藝能大賞出來了嚇到」、「我以為我追蹤到新聞台」、「主視覺可不可以換一下」、「這個視覺發生什麼事了」。