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超商買飲料「店員直接打79折」不用抽！他問：沒問題嗎？業者解惑

▲超商,飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲超商推出抽抽樂活動。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

之前疑似有店員在社群平台上貼出結帳畫面，並透露他們門市因客人較多，所以抽抽樂會直接設定打79折。結果文章一出，就讓部分網友感到疑惑，如果直接設定折數，不就沒有小確幸了嗎？業者對此回應，門市活動優惠折扣請依活動公告為準。

有網友在Threads上發文貼出自己在超商工作的畫面，並說他們門市因為客人較多，所以抽抽樂會直接設定打79折，結果有客人聽完他的講解，就生氣的不買了。

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該則貼文被截圖並轉發到不少平台上，PTT上就有網友發文拋問，如果直接設定79折，不就失去小確幸了嗎？Dcard上也有網友發文詢問，直接打79折是沒問題的嗎？

▲超商,飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲部分門市固定打79折。（示意圖／記者曾筠淇攝）

其他網友也紛紛討論道，「原來如此，難怪後來的都只有79折」、「問題還是在有無提前告知」、「我都只抽到89折的」、「APP跟LINE隨便抽也有59折」、「這樣何必抽」、「很好啊，超級大方」、「不透明的抽抽樂不要玩就好」、「固定不給抽那叫優惠，不叫抽抽樂」、「照這篇講法至少是有告知的，還行吧」。

也有網友指出，「車站的店也會這樣」、「有啦，人太多都會講本店不參與抽抽樂，直接79折」、「好像有的特定地點的店，會直接設定79折」、「這是省時間不用抽，一律給你打79折」、「門市雖然訂好是79折不能現場玩抽抽樂，但如果是手機抽到49折還是可以更換，所以沒什麼差吧」、「這個是直接省略抽抽樂的步驟直接一律打79折，沒有什麼抽到什麼49折、0元硬是被搞成79折一說」、「我記得特殊門市不會給抽啊，不過通常都會事先告知吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自活動頁面）

▲活動注意事項。（圖／翻攝自活動頁面）

業者對此回應，「各門市活動優惠折扣依網站活動公告為準。」從活動頁面可見，「飲料抽抽樂活動注意事項」第4點指出，「部分門市因場域因素不參加抽抽樂活動，改以門市系統執行優惠方案」。

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