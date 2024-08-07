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美廉社為何不會倒？網曝「3關鍵優勢」：其他地方買不到

一名網友好奇詢問「美廉社是怎麼生存的？」，引起熱烈討論。（圖／三商家購提供）

▲網友好奇美廉社屹立不倒的原因，引發熱烈討論。（圖／三商家購提供）

圖文／CTWANT

台灣便利商店、超市數量逐年攀升，競爭也相當激烈。對此，一名網友日前就好奇發文，詢問「美廉社是怎麼生存到現在還沒倒的？」此文一出，引起熱烈討論，許多網友紛紛點出美廉社3大優勢，直言「什麼都有賣，品項出乎意料之外的多」、「其他通路買不到」。

該名網友在PTT八卦板以「美廉社是怎麼生存的？」為題發文，表示台灣便利商店眾多，包括7-11、全家、OK及萊爾富，因此原PO不禁好奇詢問，「市場都分的差不多了，生活大小事都這四家，那美廉社是怎麼生存到現在還沒倒的？」

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文章曝光後，許多網友解釋美廉社定位應該是超市，而不是便利超商，且不少店面都開在巷弄內，「他們就雜貨店版的小超市」、「規模小可以開在巷弄內，離家近婆媽很愛去」、「美聯社東西跟超商產品線明顯不同，你真的有去買過嗎？」「該拿超市去比，賣的商品有差」、「買生活雜貨很方便，只是店面規模小一號而已」。

還有網友認為商品售價較便宜，表示「一些飲品都比超商便宜」、「有的東西比其他地方賣得便宜」、「蛋跟酒很便宜」、「酒類多元，便宜」、「賣一堆油鹽之類的料理雜貨，也比較便宜」、「飲料零食泡麵常常打折，長期買下來也是不無小補」。

最後則是美廉社有不少獨家商品，有逛過的網友指出「三商行有進的進口物料、調味品，美廉社才有」、「有些國外品牌是三商行獨家進口，其他通路買不到」、「真的有很多特殊商品」、「產品線和其他家真的不一樣，沒去過可以去看看」、「台灣還有在賣散裝米的，除了雜貨店大概就他們了」、「什麼都有賣，品項出乎意料之外的多」。

據了解，截至今年6月，美廉社在全台共計有806間門市，年底前也預計要再開25家直營據點。

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