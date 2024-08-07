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打6屆奧運！「莊智淵奮力拚戰」太敬佩　網再讚1點：感謝無私奉獻

▲▼中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲莊智淵。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（6）日「桌球教父」莊智淵攜手林昀儒、高承睿對戰日本桌球男團，事實上，這也是莊智淵國家隊生涯的最後一役。就有網友看完比賽後表示，他看到莊智淵已經43歲仍繼續拚，實在覺得心疼又敬佩，有沒有人和他一樣？貼文曝光後，不少網友也直呼「從小看到大，辛苦了」、「很尊敬他，傳承」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「有人看莊智淵打球很心疼的嗎」為標題發文，提到他看到莊智淵和張本智和對打時，既心疼又覺得敬佩，畢竟莊智淵是傳奇人物，想不到到了43歲仍繼續努力，有沒有人和他一樣？

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相關討論不斷，不少網友都表示，「還是很感動」、「老莊沒有輸」、「心疼還好，佩服是真的」、「真的是為了國家桌球付出很多，感謝」、「莊爸辛苦了」、「參加過6屆奧運等於橫跨24年的台灣桌球史，謝謝老莊帶給台灣人不服輸的拚戰精神和美好回憶」、「謝謝莊智淵，尊敬」、「真的只有尊敬」、「他對台灣桌球貢獻蠻大的，Respect」。

▲▼中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

也有網友指出，「他一直都有在培養新人」、「不至於心疼啦，奧運是運動員的最高殿堂，應為他感到驕傲，更感謝他無私奉獻培養人才」、「真的是賣命，自己還培養很多小朋友，值得尊敬」、「柚子（指高承睿）就是他徒弟呀，感謝培養後進」。

莊智淵已經連6屆登上奧運殿堂，成為台灣史上第一人，他從8歲開始打桌球，這35年間一直保持熱情，態度也嚴謹自律。他除了精進自己，也不吝提攜後起之秀，2008年他就斥資數千萬元，在高雄建了「智淵桌球運動館」，致力培養更多桌球好手。

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