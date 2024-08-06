陸民航業先例！空服員換平底鞋上下班　湖南航空：為員工減「負」

▲湖南航空創大陸民航業先例，空服員工作時可全程穿平底鞋。（圖／翻攝北青網，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南航空客艙服務部近日傳出一則消息指，「平穩飛行，踏實工作，湖南航空全面推行乘務員穿平底鞋執行航班。自2024年8月1日起，湖南航空正式取消著高跟鞋執行航班，乘務員執行航班任務可全程著平底鞋。」由於這是大陸航空業首間公司提出相關政策，引起外界熱議。

《北青網》報導，多家航司的資深機長表示，如果消息屬實，這家航司（湖南航空）真的很人性化，「官方公開倡導全程穿平底鞋，這在國內民航圈也是首次。」

湖南航空相關人士透露，空服員以往上班時要帶兩雙鞋，一雙高跟鞋及一雙平底鞋，「除了飛機上工作時可以穿平底鞋，上下客梯、過廊橋、還有上機等其他時間都需要穿高跟鞋，這項制度推出後，空乘人員都很開心。這項新政策對於大家是利好，也屬於減負，員工評論還是很正向的。」

湖南航空空服員李艷表示，她已經穿著高跟鞋工作12年，以前只要從家裡出來，一直到上飛機準備工作，都要穿著高跟鞋，「航班落地後，等最後一個旅客下了機，我們又要換成高跟鞋。因為要走候機樓，穿高跟鞋是專業化形象要求。」

李艷在3日有兩個飛行航班任務，也是她12年來第一次全程穿上平底鞋，「以前上下梯車、走廊橋或者碰到雨雪天氣很不方便，高跟鞋鞋跟會打滑，也會影響到安全。有時候碰到遠機位，穿高跟鞋步行也會比較累，大家得知這個消息後都很開心。」

根據湖南航空客艙服務部說明指，今（2024）年6月起，公司正式推進服務戰略轉型，目標是為旅客提供「務實的服務」。第一步就是解決乘務員（空服員）廣泛關注的問題——能否解放雙腳，讓客艙安全更腳踏實地。