　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸民航業先例！空服員換平底鞋上下班　湖南航空：為員工減「負」

▲湖南航空創大陸民航業先例，空服員工作時可全程穿平底鞋。（圖／翻攝北青網）

▲湖南航空創大陸民航業先例，空服員工作時可全程穿平底鞋。（圖／翻攝北青網，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南航空客艙服務部近日傳出一則消息指，「平穩飛行，踏實工作，湖南航空全面推行乘務員穿平底鞋執行航班。自2024年8月1日起，湖南航空正式取消著高跟鞋執行航班，乘務員執行航班任務可全程著平底鞋。」由於這是大陸航空業首間公司提出相關政策，引起外界熱議。

▲湖南航空創大陸民航業先例，空服員工作時可全程穿平底鞋。（圖／翻攝北青網）

《北青網》報導，多家航司的資深機長表示，如果消息屬實，這家航司（湖南航空）真的很人性化，「官方公開倡導全程穿平底鞋，這在國內民航圈也是首次。」

湖南航空相關人士透露，空服員以往上班時要帶兩雙鞋，一雙高跟鞋及一雙平底鞋，「除了飛機上工作時可以穿平底鞋，上下客梯、過廊橋、還有上機等其他時間都需要穿高跟鞋，這項制度推出後，空乘人員都很開心。這項新政策對於大家是利好，也屬於減負，員工評論還是很正向的。」

▲湖南航空創大陸民航業先例，空服員工作時可全程穿平底鞋。（圖／翻攝北青網）

湖南航空空服員李艷表示，她已經穿著高跟鞋工作12年，以前只要從家裡出來，一直到上飛機準備工作，都要穿著高跟鞋，「航班落地後，等最後一個旅客下了機，我們又要換成高跟鞋。因為要走候機樓，穿高跟鞋是專業化形象要求。」

李艷在3日有兩個飛行航班任務，也是她12年來第一次全程穿上平底鞋，「以前上下梯車、走廊橋或者碰到雨雪天氣很不方便，高跟鞋鞋跟會打滑，也會影響到安全。有時候碰到遠機位，穿高跟鞋步行也會比較累，大家得知這個消息後都很開心。」

根據湖南航空客艙服務部說明指，今（2024）年6月起，公司正式推進服務戰略轉型，目標是為旅客提供「務實的服務」。第一步就是解決乘務員（空服員）廣泛關注的問題——能否解放雙腳，讓客艙安全更腳踏實地。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
快訊／十連霸議員今入監！自己先理好平頭　雙手上銬上囚車
網紅載未婚妻遭撞！求償1719萬　僅判賠74萬
新冠增104死！　變異株「KP.3變主流」
鄭中基突閃退演藝圈！　原因親自說了
唐嘉鴻獎金加碼可獲750萬！　比吳詩儀、李孟遠多
大法官談國情報告勸和解　「立院自刪條文、總統要履行承諾或義務
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報　防雷擊強風
網問李洋、陳詩媛若掉海先救誰？　女友爆王齊麟秘密

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸民航業先例！空服員換平底鞋上下班　湖南航空：為員工減「負」

全紅嬋「半決賽」領先陳芋汐18分！　她坦言：決賽做好自己唄

賽前透露已游進46秒5！「中國飛魚」怕暴露實力　要電視台先別播

全球金融市場劇烈震盪　人民幣匯率持續走強

唐山打人案涉事警察舉報遭「背黑鍋」違規審訊　官方否認

全紅嬋13歲胞弟全進鵬跳水片瘋傳！　鮫人家族又見「水花消失術」

與唐嘉鴻並列「銅牌」！　張博恒賽後坦言：比起失去收穫更多

東森盃開幕！宋濤「首次」開球處女秀　鼓勵台灣小朋友常來多交流

跳水雙姝決戰冷知識！　破解全紅嬋東奧滿分「207C」難度係數怎麼看

全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

陸民航業先例！空服員換平底鞋上下班　湖南航空：為員工減「負」

全紅嬋「半決賽」領先陳芋汐18分！　她坦言：決賽做好自己唄

賽前透露已游進46秒5！「中國飛魚」怕暴露實力　要電視台先別播

全球金融市場劇烈震盪　人民幣匯率持續走強

唐山打人案涉事警察舉報遭「背黑鍋」違規審訊　官方否認

全紅嬋13歲胞弟全進鵬跳水片瘋傳！　鮫人家族又見「水花消失術」

與唐嘉鴻並列「銅牌」！　張博恒賽後坦言：比起失去收穫更多

東森盃開幕！宋濤「首次」開球處女秀　鼓勵台灣小朋友常來多交流

跳水雙姝決戰冷知識！　破解全紅嬋東奧滿分「207C」難度係數怎麼看

全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了

台航「台譽輪」交船　今年四艘新船毛利率都是三成以上

中信特攻外援補強第3彈　兼具彈跳、投射能力美國中鋒葛瑞飛入隊

跆拳道將登場！羅嘉翎穿台灣隊服現身　甜喊「別忘我還有比賽」

瘦子禁菸場所「吸菸全被拍」！　網轟最壞示範「經紀公司回應了」

快訊／阿里山午後大雨！台18線明隧道又坍方落石　雙向交通中斷

環球晶上半年EPS 14.04元　美、義擴產雙獲政府補助

大法官問不記名投票怎問責？黃國昌回看直播　吳崢：找不到就算了？

陸民航業先例！空服員換平底鞋上下班　湖南航空：為員工減「負」

快訊／北市砂石車輾斃腳踏車女騎士！駕駛3萬元交保

嫖娼3字男星答案揭曉！《慶餘年》太子說漏嘴…扯出《唐詭2》渣男

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

大陸熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」紓壓

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

水花消失術　全紅嬋弟弟跳水片瘋傳

贏了陳芋汐39分！全紅嬋4跳成績比別人5跳還高

婆婆過世！公公傷心欲絕　1個月後竟連帶5女回家

王昶、梁偉鏗2年前世界排名444！教練都傻眼

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍 教練進場慶祝趕緊撿起來

跳水雙姝決戰冷知識！ 破解全紅嬋東奧滿分「207C」難度係數怎麼看

全紅嬋愛玩「王者榮耀」！她嘆：只能玩1小時

張雨霏成中國最多奪牌者…坦言：暫別游泳

與「貓王」並列銅牌！張博恒：收穫更多

才剛奪金！「擊劍女神」告別運動員生涯

「麟洋配」擊敗中國奪金！微博網友罵裁判

台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

更多熱門

相關新聞

空姐僅能著裙裝與化妝「工會赴監院陳情」　人權會今認定涉性別歧視

空姐僅能著裙裝與化妝「工會赴監院陳情」　人權會今認定涉性別歧視

國家人權委員會113年7月23日第1屆第55次委員會議決議，通過桃園市空服員職業工會申訴案之調查報告，認為國籍航空公司空服員服儀規範構成《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）所禁止的性別歧視，建議政府應積極履行CEDAW之國家義務，督促國籍航空公司儘速增加女性空服員褲裝制服選項，一如歐美紐澳地區航空公司已近100%兼有裙裝及褲裝制服選項；而在適用《性別平等工作法》時，應參照CEDAW規定，並應依據CEDAW制定指引，協助業者訂定符合性別平等、職業安全、兼具多元民主參與決策機制的服儀規範。

林佩瑤老公「出國前弄丟包包」！　險上不了飛機惹怒她：豬隊友

林佩瑤老公「出國前弄丟包包」！　險上不了飛機惹怒她：豬隊友

女乘客怕冷要毯子　被空姐當眾飆罵

女乘客怕冷要毯子　被空姐當眾飆罵

桃機體驗營8月底起登場　夜宿機場膠囊旅館

桃機體驗營8月底起登場　夜宿機場膠囊旅館

便利境外人員住宿　大陸禁地方及平台限制接待外國人

便利境外人員住宿　大陸禁地方及平台限制接待外國人

關鍵字：

航空業湖南航空空服員平底鞋政策空姐高跟鞋

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」紓壓

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

認了「演藝圈超黑暗」！

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面