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日本「田徑女神」大露精實腹肌！　甜美歪頭一笑網全暈了

▲▼有日本「田徑女神」之稱田中佑美。（圖／翻攝自Ｘ）

▲有日本「田徑女神」之稱田中佑美。（圖／翻攝自Ｘ）

記者張方瑀／綜合報導

本屆巴黎奧運各國美女運動員成為運動場外的焦點，尤其在田徑場上更是美女如雲，除了有中華隊21歲的「跨欄美少女」張博雅外，有日本「田徑女神」之稱田中佑美，被網有大讚有張「初戀臉」，外加高挑長腿，迷倒一票男性粉絲。

▲▼有日本「田徑女神」之稱田中佑美。（圖／路透）

▲▼田中佑美以12秒89的成績在敗部復活賽中排在分組第2，順利晉級準決賽。（圖／路透）

▲▼有日本「田徑女神」之稱田中佑美。（圖／路透）

巴黎奧運田徑女子100公尺跨欄賽事中，來自日本的25歲好手田中佑美，以12秒89的成績在敗部復活賽中排在分組第2，順利晉級準決賽。首次參賽的田中佑美繳出了好成績，而她甜美清新的臉蛋，配上一雙逆天長腿，更是讓許多粉絲大讚是「田徑女神」。

▲▼有日本「田徑女神」之稱田中佑美。（圖／翻攝自Ｘ）

▲▼有日本「田徑女神」之稱田中佑美。（圖／翻攝自Ｘ）

▲▼有日本「田徑女神」之稱田中佑美。（圖／翻攝自Ｘ）

尤其田中佑美在起跑線等待時，鏡頭帶到她雙手叉腰，露出超精實腹肌，對著鏡頭擺出超反差笑容，更是讓網友瞬間暈船，「歪頭笑也太可愛了吧」、「我一直在瘋狂截圖」、「簡直太美了」、「超美臉蛋配上腹肌」、「笑容真的無敵」。

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