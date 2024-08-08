嘉義男酒駕撞死人「付1500萬和解」被害家屬求情　國民法官判緩刑

▲嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）



文／中央社

嘉義縣張姓男子去年8月酒駕發生車禍造成蔡姓男子死亡，案件行國民法官參審，嘉院法官認為張男給付和解金高達1500萬，加上被害人家屬求情，今天判處2年徒刑、緩刑5年。可上訴。

嘉義地方法院今天發布新聞稿，現年44歲張男坦承犯行，國民法官法庭經評議後，認為張男符合自首要件，應減輕其刑；另外，考量張男駕車嚴重超速，且酒後駕車發生車禍，造成被害人蔡男死亡嚴重危害，但也考量被害人蔡男有未繫安全帶等過失。

嘉院審酌張男犯後態度懇切，和解金額高達新台幣1500萬元，已先支付500萬元現金予被害人，其餘1000萬元，則分期5年、每月20萬元支付，進而取得被害人家屬原諒。

嘉院表示，張男緩刑的理由，主要張男所給付的和解金額1500萬元，為目前交通事故賠償甚高的金額，經數位被害人家屬到庭陳述意見，均為張男求情，均表示希望國民法官法庭給予張男緩刑機會。

因此，這起酒駕致死案件於今天傍晚宣判，判處張男有期徒刑2年、緩刑5年，且應於判決確定日起4年內，向公庫支付80萬元，並應向指定政府機關或符合公益目的機構團體，提供240小時義務勞務，及接受8場次法治教育課程，緩刑期間付保護管束。

嘉義地檢署起訴書指出，張男去年8月2日晚間飲酒後開車，行經嘉義東石鄉龍港村縣道166線5公里200公尺處，與蔡男所駕駛自用小客車右側車身發生碰撞，2車均翻落路旁農田，蔡男經送醫急救仍宣告不治，肇事張男酒測值達0.52毫克，嘉檢依公共危險罪嫌起訴。