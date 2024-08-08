電子大廠員工考取3證照...開應召站賺黑錢　求情慘被法官打臉

▲高雄連姓男子曾在電子大廠工作，考取多張證照，卻選擇經營應召站。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

連姓男子從電子大廠辭職後，因媒介性交易被判刑，執行完畢後他又接連考取導遊、廚師等證照，但仍選擇重操舊業，和王姓友人合作成立應召站，找來5個泰籍女子賣淫賺錢，被警方查獲後，屏東地院依兩人犯5個妨害風化罪，每罪各處4月至10月不等徒刑。連男覺得判太重上訴，遭高雄高分院駁回。可上訴。

判決指出，連男和王男成立應召站，王男負責承租屏東縣內埔鄉新生路某處房屋、接洽男客，連男則負責招募、處理泰籍女子來台事宜，王男又雇用司機接送5名泰籍女子到屋內進行性交易，並向每位男客收取1200至1300元費用，約定王、連、泰女可分別抽取約350元、150元、700元。

應召站被警方查獲後，王、連兩人坦承犯行，屏東地院依5個共同犯圖利容留性交罪，連因累犯各處8月、8月、10月、7月、10月徒刑，王則各處5月、5月、6月、4月、6月徒刑。

連男覺得判太重，上訴辯稱他因疫情遭電子大廠裁員，而後考取廚師證照想開餐飲業，也受疫情影響，不得已才犯罪，遭警查獲後他去當志工、捐款給創世基金會等機構，已深刻反省，希望法官從輕量刑。

法官認為，連男早在疫情前就從電子大廠離職，而後曾媒介性交易，因妨害風化犯行遭處11月徒刑，2020年5月執行完畢後，又取得導遊、領隊及中餐廚師證照，從事正當職業並無困難，但連男卻選擇當淫媒，並無值得同情之處，駁回上訴。