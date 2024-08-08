南投警曖昧色情養生館闆娘變內鬼　11度洩露臨檢時間下場出爐

▲南投劉姓巡佐包庇色情養生館遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投劉姓巡佐和色情養生館袁姓女老闆搞曖昧，在收受袁女提供的手機、平板電腦後，11度將警方臨檢的時間和地點傳給袁女，讓她免遭裁罰。此外，為方便袁女向欠錢男子討債，劉男又上警政系統，調出該男子等共2人的個資交給袁女。全案曝光後，南投地院依劉男犯公務員對主管事務圖利罪，處5年4月，褫奪公權3年，又犯公務員假借職務上機會共同犯個人資料保護法，處6月徒刑。可上訴。

判決指出，劉男在2020年9月28日到2022年9月29日間，相繼在南投派出所當擔任巡佐、名間分駐所擔任巡佐兼副所長，卻包庇袁姓女老闆經營提供性交易的養生館，收受袁女提供價值約5490元的LENOVO平板電腦、7990元的VIVO牌手機，並由袁女支付通信費用共817元。

劉男利用備勤或巡邏等機會，以LINE暱稱「小花朵」，11度傳送警方臨檢、擴大臨檢的日期和時段，讓袁女的色情養生館免遭裁罰。另外劉男聽聞有男子欠了袁女20萬，也登入警政系統，調取該男子和其老闆的個資交給袁女使用。直到袁女另涉其他妨害風化案件，經員警持搜索票到養生館搜索，才從袁女手機中，發現有暱稱「小花朵」之人持續通知臨檢訊息給袁女，全案才曝光。

不過劉男在審理時否認犯行，指自己只是路檢取締酒駕，不是主管職務，也沒有能力包庇他人，且他和袁女互稱「親愛的」，從2022年4月就有大量對話，內容曖昧又互相關懷，可見袁女給他手機是拿來聊天，並非專供洩密使用。

法官檢視相關證據認為，劉男傳給袁女的訊息包含「要抓在裡面性交易的」、「最近要很小心包括保險套的套子」等，多次提及分局重點查緝性交易，要袁女注意，明顯在包庇袁女，依劉犯公務員對主管事務圖利罪，處5年4月，褫奪公權3年，沒收手機、平板以及犯罪所得817元。又犯公務員假借職務上機會共同犯個人資料保護法，處6月徒刑。可上訴。