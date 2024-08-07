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第一金投信董座尤昭文爆酒駕！獲緩起訴支付公庫30萬　酒測畫面曝

記者邱中岳／台北報導

第一金投信董事長尤昭文在5月份傳出酒後駕車，行經北市中正區重慶南路總統府前違規左轉，遭到警方攔查，事後酒測值達0.28，被依照公共危險罪嫌送辦，事後台北地檢署審酌無前科予以緩起訴，但是需向公庫支付30萬，當時酒測畫面也曝光。

據悉，酒駕的尤昭文是政治第二代，父親尤清曾任監察委員、立委、台北縣長，但是尤昭文並沒有選擇從政，而是轉走商道，從證券交易員做起，至今已經成為第一金投信董事長，但卻在5月25日上午8時許傳出酒後駕車。

警方調查，尤昭文在5月25日上午8時許，駕車從北市中正區重慶南路方向，在總統府前左轉凱達格蘭大道，但是未依照號誌燈左轉，路過警員見狀，立刻上前將人攔了下來，警方在尤昭文身上聞到濃厚酒味。

▲▼第一金投信董事長尤昭文酒駕，酒測畫面也隨之曝光。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲第一金投信董事長尤昭文酒駕，酒測畫面也隨之曝光。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方當即對其進行酒測，發現酒測值為0.28，依照公共危險罪嫌送辦，事後尤昭文表示，是前一天在餐廳用餐喝酒，也忘記喝了多少，經過一晚休息後才開車上路，沒想到酒測值還是超標。最後北檢予以緩起訴，但需向公庫支付30萬元。

尤昭文酒駕畫面也隨之曝光，當時尤接受警員當場酒測，警員告知酒測值0.28超標，要將尤帶回去派出所問筆錄、了解狀況，尤昭文也回答好啊，並配合警方調查。

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