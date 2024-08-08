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社會 社會焦點 保障人權

引狼入室！高雄男邀釣友留宿　小2女兒慘遭猥褻…下體被摸3分鐘

▲桃園市陳姓男子去年邀約10歲女童外出遊玩，乘機擁抱親吻與撫摸猥褻得逞，後來更要求女童自拍身體隱私處供其觀賞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲呂姓男子猥褻釣友的女兒，遭判有期徒刑10個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名呂姓男子，經常在釣友家留宿，某日呂男趁機猥褻釣友未滿12歲的女兒，以手撫摸她下體約3分鐘，釣友得知後怒告，橋頭地方法院依猥褻罪，判呂男有期徒刑10個月。

根據判決，呂男與A男是釣友，2人常常一起外出釣魚，且星期五或星期六晚上，呂男均會受邀前往A男住處留宿，隔日再與A男全家人一起前往高雄市梓官區蚵仔寮釣魚，再一起回A男家休息，週一才會離開A男住處。

呂男某日趁A男與妻子在廚房準備晚餐，與A男的女兒在客廳沙發上看電視時，以手撫摸女童下體約3分鐘，事後女童跟社工說，A男從社工處得知女兒遭呂男親吻、擁抱，詢問女兒知道事情經過後報警。

呂男辯稱，沒有摸女童下體，且若有猥褻行為，女童應該會反感，但目前看來似乎沒有。不過女童表示，「阿伯會亂摸，用手摸我尿尿那邊，阿伯摸我時我在客廳看電視，當時哥哥也在旁邊看電視」，並說不喜歡被摸下體，且呂男也知道她才二年級。

法院審酌，呂男無視女童年紀尚幼，性自主權發展未臻成熟，竟為滿足個人性慾，罔顧女童身心人格之健全發展，且呂男曾因妨害性自主案件經判處罪刑並入監服刑，且另有多項前科，犯對未滿14歲之女子為猥褻罪，判有期徒刑10個月。可上訴。

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