金門民代連署蓋「金廈大橋」　陸委會：不是單純「通橋」那麼簡單

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

金門上百位民代近日舉辦連署活動，希望中央支持興建「金廈大橋」以及設立「金門為非軍事區」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，「金廈大橋」明顯有對台戰略意圖，不是單純的通橋那麼簡單，至於設立「非軍事區」是很好，但應該呼籲陸方。

梁文傑提到，「金廈大橋」是習近平「習五條」當中所謂「深化兩岸融合發展」的優先推動事項，明顯是有對台政治與戰略意圖，不是單純的通橋這麼簡單。

至於設立「非軍事區」方面，梁文傑說，大家都很清楚，台灣在區域之中從來不是麻煩製造者，也從來不會去挑起軍事上的衝突，美國、澳洲近日也發了一個共同聲明，特別提到要警示中國海警以及相關船艦在台灣附近的活動，「我想只要陸方不要再做這些這些行為，自然金門就會是一個非軍事區了，金門、馬祖、澎湖等，都不會是軍事區了，所以這樣的呼籲是很好，但是應該是要呼籲陸方。」

另外，台北、上海「雙城論壇」預計將在本月底舉辦，陸方與會層級受到關注。對此，梁文傑指出，雙城論壇的籌辦情形應該由邀請單位台北市政府來對外說明，到目前為止，陸委會都跟北市府保持聯繫，但還沒有收到具體的申請案，所以相關後續，包含舉辦的時間，還是要由台北市政府公布。

金門胡姓士官滯留大陸近5個月後，於8月7日順利返回金門，但因越界捕撈被扣的澎湖漁船「大進滿88號」目前仍未獲釋，對此，梁文傑說，這件案子他們有透過各種方式，請中共的主管部門在釐清案情並完成相關處理之後，按照有關規定和程序來釋放我方的人船，「這個案子和胡姓士官的案子性質不太一樣，希望對方在完成有關程序、規定之後，趕快釋放我方的人船。」

▼上屆「雙城論壇」在上海舉行。（圖／翻攝蔣萬安臉書）