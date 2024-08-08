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林郁婷遭國際拳總霸凌　藍委籲賴清德反制：停止購買俄羅斯天然氣

▲▼ 台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞拳后克莉芙陷入性別爭議。（圖／路透）

▲ 台灣女拳王林郁婷陷入性別爭議。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

台灣女拳王林郁婷遭「抹黑性別」，國際拳總（IBA）更在未有證據下持續攻擊。對此，國民黨立委許宇甄今（8日）表示，林郁婷挺進金牌戰，用實力證明自己，但批評者僵固的思想像極「糞坑裡的石頭」，而國際拳總的主要贊助就是「俄羅斯天然氣業者」，但依據能源署資料，我國今年還從俄羅斯進口26.2萬公噸天然氣，呼籲賴清德政府動起來，拿出作為保護選手，並停止購買俄羅斯天然氣。

許宇甄表示，台灣奧運國手林郁婷挺進金牌戰，在外界莫須有的指控下，她用沉默的雙拳，讓世界看見女性拳手的偉大，在如此龐大的壓力下，用實力證明自己，傑出表現不僅照亮自己，也讓台灣在世界舞台上發光，林郁婷是台灣的驕傲！

許宇甄認為，近日國際拳擊總會（IBA）未能提出實質證據，再次召開記者會批評林郁婷，挑起性別爭議，知名作家J.K羅琳也發文批評，他們皆無視巴黎奧會賽前對林郁婷與哈利夫的合格檢測，僵固的思想像極了「糞坑裡的石頭」，又臭又硬，政府機關不應沉默，應該站出來幫台灣選手發聲。

許宇甄說，國際奧會已為此次性別爭議事件特別發出聲明，並表示所有參加拳擊賽選手都符合資格，不應被「網路霸凌」。呼籲賴清德政府部門全員動起來，拿出作為保護選手，該抗議就要抗議，該提告就要提告。

許宇甄建議，外交部可以發函給美國、英國、土耳其等外交單位，跟他們表達台灣對於他們國人不當言論的不滿。千萬不要再像以往向WTO抗議，「中國禁止台灣水果輸中事件」，在國內說的義憤填膺，在WTO卻像縮頭烏龜，只敢嘴巴碎碎念，連正式書面抗議都不敢提。

許宇甄指出，國際拳擊總會因多項貪腐醜聞，進而被國際奧會停權，至今為止未見國際拳擊總會改善，而國際拳擊總會的主要贊助者是「俄羅斯天然氣業者」，2022年俄烏戰爭開打後，台灣曾宣示不再進口俄羅斯天然氣，但依據能源署統計資料顯示，我國今年1到6月已從俄羅斯進口26.2萬公噸天然氣，

最後，許宇甄強調，不該讓他們拿台灣錢羞辱台灣選手，經濟部應該立即停止從俄羅斯進口天然氣。

▼國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團召開 內政布2.0 數位身分證文件塗黑政府怕什麼 記者會 許宇甄 徐巧芯 張智倫。（圖／記者屠惠剛攝）

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