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一坐下來「馬桶爆炸」！美洗車場3人受傷　炸彈客1舉動毛炸

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲美國一名男子在洗車場公廁設置爆裂物，導致3人先後受傷。（示意圖／資料照）

記者吳美依／綜合報導

美國德州一名46歲男子來到洗車場，把爆裂物藏匿在「廁所馬桶蓋」下方，導致3人先後在如廁時受傷。根據監視器畫面，他把爆裂物安裝好之後，竟然留在現場等待受害者上門，確認對方被炸傷之後才離開，令人不寒而慄。

KENS 5與紐約郵報等外媒報導，7月20日，嫌犯奧登（Paul Moses Alden）購買施加壓力就會引爆的小型商業煙火，藏匿在連鎖洗車場Wash Tub的廁所馬桶蓋下方，導致一名女性受到輕傷，不過此人在警方趕到之前，已經自行離開。

7月26日，奧登又在另一間Wash Tub故技重施，導致一名女性員工及一名女童被接連炸傷。

▲▼一坐下來「馬桶爆炸」！美洗車場3人受傷　炸彈客1舉動毛炸。（圖／翻攝聖安東尼奧警察局）

▲奧登安裝完爆裂物之後，還在現場等待引爆。（圖／翻攝聖安東尼奧警察局）

調查人員表示，他們在2起攻擊案現場，都找到小型爆裂物的證據。而且監視器都拍到，奧登在不分性別的廁所進進出出，然後坐在附近或接待大廳，緊緊盯著廁所門，等待不知情的受害者走進去，確認爆裂物引爆之後才離開。

洗車場員工很快認出奧登，他們指出，嫌犯是這裡的常客，還有辦會員卡。Wash Tub發言人則表示，公司對於警方及縱火調查單位的迅速行動非常滿意，將持續與警方及檢察官全面合作。

奧登目前被指控縱火、造成人身傷害等罪名，保釋金被設為5萬美元（約新台幣162萬元），被捕當天就交保獲釋，目前仍在等待起訴。當地警消則表示，這起案件仍在調查中。

 

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