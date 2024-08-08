陸地鐵年輕人未讓座被老人毆打　喊我錯了爺爺！仍被打到口鼻出血

記者魏有德／綜合報導

青島地鐵昨（7）日晚間有民眾拍下，一名年輕男子疑似未讓座給一名男性長輩，被這名長輩壓在座位上亂拳狂揍，過程中，這名年輕男子說著「我錯了爺爺，給你陪一個（不是）」求饒，不過，這名長輩仍持續動手，導致年輕男子口鼻出血送醫。事件發生後，警方已介入調查，後續情況仍在處理中。

▲青島地鐵一名年輕人未主動讓座，被一名老人按在座位上狂揍。（圖／翻攝微博，下同）

《封面新聞》報導，針對網友討論熱烈的「年輕人有沒有權利拒絕讓座」；「被打時還手算不算正當防衛」等問題，北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，年輕人有權拒絕讓座，在遭受攻擊時，可以採取適度的防衛措施，例如擋開攻擊，制止對方繼續施暴，但要避免過度反擊。

根據民眾拍下的影片顯示，一名身穿灰衣的年輕男子被一名身穿白色背心、頭戴淺黃色帽子的老人推倒在地鐵座椅上。隨後，老人騎在灰衣男子身上，用手擊打灰衣男子的臉，灰衣男子一手抓住老人背心，一手護住自己的臉，全程沒有還手。

一名目擊者表示，老人在動手時，嘴上還說著，「現在年輕人這種社會風氣，該整頓一下了！年輕人一直未回手，這點應該給年輕人點讚，有人制止後，他（老人）就沒再動手。」

青島地鐵集團有限公司客服中心的工作人員表示，事件已經移交給公安機關，（地鐵）公司也會積極配合處置，具體情況需要等待公安發佈信息，「如果乘客在乘車過程中發現此類行為，可以告訴車站工作人員或撥打服務熱線，由地鐵方聯繫相關工作人員上車進行處理，或協同公安處理。」