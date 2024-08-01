英6旬翁「遭遊民推下鐵軌」！列車進站中　英勇路人秒衝救人

▲24歲遊民將男子推下鐵軌。（圖／翻攝地鐵監視器畫面）



記者王佩翊／編譯

英國一名24歲庫德族難民在地鐵站趁著列車進站，將一名61歲男子推下鐵軌。當時一旁的英勇路人隨即上前將被害人拉上月台。目前該名男子已經被逮並被控殺人未遂，但他卻辯稱是因為被害人用不尊重的眼神「瞄他」才會動手，且他並無意致對方於死地，因為不知道列車正在進站。

根據《太陽報》報導，24歲兇嫌蕭什（Brwa Shorsh）是一名庫德族難民，他自2020年起就一直在當地的地鐵站露宿。一名61歲郵差波托切克（Tadeusz Potoczek）2月3日下午3時為搭車前往牛津圓環地鐵站，然而當他沿著月台行走時，坐在一旁長椅的蕭什卻突然將他推下鐵軌。

▲▼白衣男子見狀，立刻衝上前去救人。（圖／翻攝地鐵監視器畫面）



當時有一列列車正在進站，波托切克在距離高壓電軌僅數英寸的地方奮力掙扎。他直言，當時感覺自己即將喪命。幸運的是，波托切克馬上站穩，並未觸及高壓電軌。根據月台監視器畫面顯示，一名英勇的路人見狀後，立刻衝上前去，將波托切克拉上月台。

列車司機發現後，也啟動了緊急煞車，當時火車距離撞到受害者只剩4秒鐘。他直言，還以為有人要跳軌自殺。

蕭什隨後被逮，但他則辯稱，是因為波托切克用不友善的眼神瞄他，讓他感覺不受尊重，才會將人推下鐵軌，但他並無意殺害對方，因為自己根本不知道列車就要進站了。儘管如此，蕭什仍被判殺人未遂，預計將面臨牢獄之災。

事實上，蕭什在此之前就有多項攻擊地鐵工作人員和交警的暴力前科。

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