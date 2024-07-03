暗語促銷「高調回歸價格漂亮」　男首次販毒就被逮...抄出106毒包

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前網路巡邏時，發現某微信帳號以精品logo作為頭像，販售進口助眠軟糖，標榜「強勢回歸、價錢漂亮」，但員警一眼就發現是在販毒，佯稱交易為由釣出32歲陳姓男子，查獲106包毒咖啡包，陳嫌被逮後懊悔表示，第一次販毒就失手，直呼倒楣。

▲▼台中市警五分局逮捕運毒小蜜蜂，查獲106包毒咖啡包。（圖／警方提供，下同）

販毒集團為規避查緝，常透過毒品暗號隱身網路之中，這次賣家以「進口助眠軟糖」暗指毒品咖啡包，以時尚品牌、流行話題或卡通造型等標籤包裝，標榜新品上線，甜甜價，企圖引誘買家。

台中市警察局第五分局經過1個月蒐證，3月初逮捕陳嫌，搜出愷他命12包、印有「瑪利歐」及「凱蒂貓」等圖樣毒咖啡106包，以及新興毒品「哈密瓜錠」及「鴛鴦錠」（市值9萬1千元）等，經檢方訊問後已向法院聲押獲准。

另外，台中市刑大偵七隊日前也獲報，24歲施姓男子為躲避追緝，常以通訊軟體、更換旅館等手法販毒，為刺激買氣及回客率，還限時推出「買5送1」、「買10送3」等促銷手段。

▲▼台中市刑大偵七隊逮捕運毒小蜜蜂，一度被倒車衝撞，還好順利壓制。

施嫌在警方圍捕時，一度企圖倒車衝撞逃逸，但遭優勢警力壓制大喊「我投降、都配合」，員警在施嫌車內查獲毒品咖啡包80餘包、愷他命13包、電子磅秤、分裝袋及當天販毒贓款近2萬元等，訊問後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。