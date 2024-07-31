酒醉裸身坐路邊記申誡2次　台中副所長坦承「喝多但沒咆哮」

▲台中第五分局副所長酒醉裸身坐路邊，記申誡2次，他坦承喝多但沒有咆哮。（圖／翻自記者爆料網，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警五分局石姓副所長日前晚間和友人吃飯喝酒，接著到KTV續攤，後來不勝酒力，徒步返家，途中酒精發作，便坐在路邊休息，脫衣散熱，結果被路過民眾誤認路倒，警方獲報到場發覺竟是自己人；分局表示已記申誡2次，改調內勤。石員友人則轉述，他坦承喝多，但並沒有如外界所說的大聲咆哮，只是坐著等退酒。

北屯派出所石姓副所長7月27日下午6點下班後（隔天輪休），與友人至北屯區某餐廳餐敘，並接續至KTV飲宴。11點多不勝酒力先行離開，以徒步方式返回住家。惟途中因酒精作用導致體溫飆升，遂坐於路邊堆放之雜物間相對隱密處略作休息，因過程中脫去上身衣物散熱，使路過民眾誤認路倒報警處理。松安所員警到場後，驚見是自己人，於是協助石員回復衣著並護送返家。

警五分局獲悉此事旋即展開調查，石姓副所長並無衣衫不整行走情事，且勤餘失態係屬個人行為，尚無違反相關法令，惟渠行為失當，依規定申誡2次並改調內勤。

據石某友人轉述，當晚氣氛好，多喝了幾杯，身為執法人員深知醉不上道的原則，因此選擇徒步回家，當時是天氣炎熱，才會脫衣散熱，但絕對沒有沿街裸奔、大吼大叫。