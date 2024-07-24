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社會 社會焦點 保障人權

網揪投資丟丟妹賣水產！她手捧164萬All in　警阻詐保住血汗錢

▲▼劉女手捧164萬全都投資丟丟妹賣水產，警勸阻，要先看到漁貨啦。（圖／警方提供，下同）

▲▼劉女手捧164萬全都投資丟丟妹賣水產，警勸阻說，要先看到漁貨啦。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市劉姓女子誤交網路損友，聽信有管道可投資網紅丟丟妹的水產直播，絕對賺錢，劉女於是將存簿內164萬全都提領出來，由於匯款用途說得不清不楚，行員通報警方到場，員警一聽就知道就是典型詐騙手法，耐心解釋大筆採購應先驗收現貨無誤才繳錢等語，劉女一聽有道理，保住辛苦血汗錢。

台中市警五分局水湳派出所警員施志賢、黃佳進，日前中午11點多，接獲新光銀行水湳分行行員通報，有名劉姓女子要將存簿內164萬元全都領出來，疑似遭到詐騙。

▲▼劉女手捧164萬全都投資丟丟妹賣水產，警勸阻，要先看到漁貨啦。（圖／警方提供，下同）

警方獲報趕赴現場，劉女坦承是要投資網紅丟丟妹的直播，警續問，投資哪些東西？劉女答不出貨品細節，警再問如何得知投資管道，劉女答，網友介紹。這下真相大白了。

▲▼劉女手捧164萬全都投資丟丟妹賣水產，警勸阻，要先看到漁貨啦。（圖／警方提供，下同）

▲▼許女一下子說要幫兒子付工程款，一下子又說要償還賭債，最後被警方勸阻。

同一天中午，松安派出所也接獲中國信託銀行報案，58歲許姓女子要臨櫃匯款96萬6千元，匯錢用途一下子說要幫兒子付工程款，一下子又改口要幫兒子償還賭博債務。

▲▼劉女手捧164萬全都投資丟丟妹賣水產，警勸阻，要先看到漁貨啦。（圖／警方提供，下同）

許女前後說法不一，加上電話另頭的「兒子」也無法交代債權人帳戶，還好許女聽從勸說，不堅持匯款。

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