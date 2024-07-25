不顧強颱凱米還白目涉險　台中警開單告誡6登山客+10釣客

▲▼有民眾不顧強颱凱米侵襲的危險，冒雨前往爬山、釣魚，甚至觀浪，台中警方共開出16張告誡單。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

強颱凱米嚴重襲台，各縣市政府連放2天颱風假，有民眾趁機外出運動、釣魚，甚至到海邊觀浪，有對夫妻想趁涼爽天氣攀爬大坑步道，有2名男子認為大雨造成水位上升，反而會讓魚群往河床靠攏，正是釣魚好時機，警方共開出16張勸導單，呼籲遠離警戒區域，否則可依災害防救法第55條規定，裁罰5萬至25萬元罰鍰。

台中市警五分局從發布颱風警報起，統計至今（25）日清晨7點，共接獲70件災情報告，包括交通號誌掉落1件、路樹倒塌66件、高樓盆栽掉落1件、電桿倒塌1件以及圍牆倒塌1件，所幸無人傷亡。

此外，警方從23日夜間起，在大坑登山步道口附近加強巡視，勸導民眾颱風期間切勿前往山區活動，開出書面告誡6件6人。

烏日警分局統計，截至今（25）日9點，已造成27起路樹倒塌、積水1件、電線垂落1件等災情，還好沒人受傷，卻有民眾不顧危險，冒雨跑去釣魚、觀浪，共開出6件10人勸導單，潘姓及陳姓釣客表示，因大雨水位上升，魚群會靠往河床處，於是趕緊相約釣魚，另有2人更在麗水漁港出海口觀浪。

警方巡邏時發現立即勸阻，提醒烏溪上游因雨洩洪中，水位上升急快，再晚幾步就受困沙洲，這才順利勸離河床。