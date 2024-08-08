李洋新家開箱！同居人不是女友　家中「這設計」連梅西都愛

▲奧運金牌得主李洋開箱新家，家中廚具是德國精品品牌，也足球天王梅西也是愛用者。（圖／弘第授權提供）



記者游瓊華／台中報導

巴黎奧運賽事之一的羽球男雙項目由王齊麟和李洋組成的「麟洋配」奪下金牌，更寫下奧運男雙二連霸的紀錄。李洋日前開箱自家新家，影片一曝光，立刻吸引破5萬點閱。據了解，在拍攝開箱新家影片時，女友原本不在現場，但仍在拍攝近尾聲時驚喜現身探班，2人在現場聊個不停，微微放閃。

李洋新家是2房2廳2衛，影片當中，李洋介紹自己與女友最愛待在客廳，但李洋的「同居人」其實是他的親妹妹，而影片當中介紹的多收納空間的廚具，其實大有來頭，是來自德國品牌、有百年歷史的LEICHT，不僅奧運金牌的李洋喜歡，連足球天王梅西、好萊塢巨星布萊德彼特也是愛用者。

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▲李洋在拍攝影片時，女友也低調現身探班 ，昨天接機時，也維持一貫作風。（圖／資料照片）



李洋與王齊麟奪牌後，一舉一動都成眾人矚目焦點，尤其是兩人與女友間的互動，更讓外界好奇。昨（7）日2人搭機抵達國門，王齊麟女友「十元」陳詩媛現身機場，讓他相當驚喜；但李洋的女友也低調到場接機，2人甜蜜摟肩合照畫面也曝光。

據悉，李洋在拍攝開箱新家影片時，女友原本不在現場，但開拍前就透露女友應會來探班，果真拍攝作業快結束時，女友現身；中間休息時間兩人也聊個不停，可見2人感情之好，閃翻旁人。