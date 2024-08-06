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社會 社會焦點 保障人權

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣車城鄉台26線11.6公里處（尖山路段），4日上午9時11分發生一起死亡車禍，一名貨櫃車司機將車輛停放路邊，下車後先是整理貨櫃上物品，接著繞到車側小便，不料，卻遭一輛自小客車高速撞上，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

▲貨櫃車駕駛臨停路邊下車尿尿遭撞死。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲貨櫃車駕駛臨停路邊，小便時遭撞死。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

警方4日上午9時許接獲民眾通報，台26線尖山路段發生交通事故，隨即派員前往處理，抵達現場後發現，54歲尤姓貨櫃車駕駛頭部受創、四肢骨折，緊急將人送往醫院搶救，但尤男仍因傷勢過重不幸宣告不治。

 ▲貨櫃車駕駛臨停路邊下車尿尿遭撞死。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

初步調查，事發時尤男將車輛臨時停放在台26線11.6公里處南向外側機慢車道上，接著他下車站在外側路肩上面對貨櫃車準備小解，不料，原本開車沿台26線北向南行駛的39歲曾姓女駕駛，卻突然衝向路肩，高速猛撞上尤男。

▲貨櫃車駕駛臨停路邊下車尿尿遭撞死。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方針對毫髮無傷的曾女進行酒測，並無酒精反應，疑似因恍神或疲勞駕駛釀禍。屏東地檢署檢察官5日針對尤男遺體進行相驗，死因為交通事故致頭部外傷及四肢骨折，遺體已由家屬領回。

▲貨櫃車駕駛臨停路邊下車尿尿遭撞死。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲事發當時尤男站在路肩對著車輛小便。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

透過行車紀錄器影像可發現，尤男下車後先在貨櫃車後方整理物品，接著才繞回車側準備小便，他一轉頭就見到曾女的車輛朝他高速駛來，根本沒有時間可逃，而從他繞回車側準備小便到挨撞，全程不到10秒鐘，畫面相當驚悚。至於詳細肇事原因，仍有待進一步調查釐清。

▲貨櫃車駕駛臨停路邊下車尿尿遭撞死。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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