路邊小便「被女駕駛高速撞死」　這幕太離奇！網紅驚喊：有仇嗎？

▲白色轎車高速衝向路肩。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者周亭瑋／綜合報導

屏東縣車城鄉4日發生一起驚悚車禍，當時貨櫃車司機在路邊停車，並於路肩上小號，怎料竟遭39歲曾姓女駕駛高速撞上，最終不治身亡。對此，百萬網紅Cheap忍不住驚呼，「太可怕了吧！」

看到這起離奇車禍，Cheap昨在臉書表示，「屏東縣車城鄉，一位54歲大車阿北停在機慢車道上小便，沒想到一名女駕駛鑽進來把阿北撞飛，送醫不治。先查一下女駕駛跟阿北有沒有金錢還感情糾紛，太可怕了吧！」

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對此，網友們也紛紛回應，「我這輩子看過最扯的事，這大概可以排入前三名吧」、「這駕照可以吊銷了吧」、「這真的比樂透還難中！上輩子的孽緣」、「違停+鑽縫，完美呈現正港台灣風味」、「開成這樣，有仇吧？」「真的很衰小的，放一泡尿也會出事」、「真的是死神來了怎麼躲也躲不掉欸」、「這個三寶太讓人無言」。

▲當時尤男站在路肩對著車輛小便。（圖／記者陳崑福翻攝）

回顧這起案件，當時尤姓司機將車停放在台26線11.6公里處（尖山路段）南向外側機慢車道上，下車後他先是整理貨櫃上的物品，而後繞到外側路肩上面對貨櫃車準備小解；沒想到，39歲曾姓女駕駛突然衝向路肩，高速猛撞上尤男。

事後，警方針對毫髮無傷的曾女進行酒測，結果並無酒精反應，推測可能是因恍神或疲勞駕駛釀禍。