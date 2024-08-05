台灣釀酒商協會宣布成立　6大在地啤酒團結抗市占衰退

▲台灣釀酒協會成立。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣釀酒協會今（8／5）對外宣布成立，由在地包括台灣啤酒、台灣海尼根、金車柏克金等6大釀酒公司共同發起，由原本兄弟登山各自努力的態勢，到相互合作推動本土釀酒產業發展，其原因主要就是2個，一是因應淨零趨勢推動產業轉型，第二則是面臨大陸等進口啤酒市占增高的市場挑戰。

6大在地釀酒公司台灣菸酒、海尼根台灣、金色三麥、臺虎精釀、掌門精釀及金車共同組織「台灣釀酒協會」。該協會表示，協會成員每年啤酒總產量近400萬公石，產值超過新台幣350億元。但近年來啤酒整體銷量逐漸下滑，加上大陸製造的啤酒進口量比之前暴增三倍，台灣本土釀造的啤酒品牌開始合作，以增加台灣在地產品的市場競爭力。

台灣釀酒商協會理事長丁彥哲表示，台灣釀酒產業從1919年開始，已經百年了，從單一走到多元，決定一起合作也別有意義，協會是台灣國內啤酒產業最具規模與代表性的團體，期望整合產業意見，有展望五大目標，將致力培育釀酒人才、在地農產創新、淨零永續釀造、厚植台灣釀酒文化、並落實負責任飲酒。

協會秘書長郭琬蘋則說明，相較主要競爭的大陸有政策系統性支持，台灣釀酒協會將提出跨部會構想，包括農業部鼓勵使用本土農產、經濟部減碳製程補助以利低碳轉型、環境部加速綠色費率上路鼓勵降低環境衝擊的廠商，及主掌產業的財政部，望有機會重新審視啤酒稅制分類、分級，對實質帶動經濟、稅收的釀酒廠，給予一定酒稅減免或優惠，吸引更多廠商投資，驅動台灣的釀造經濟。

大陸製啤酒從2015年佔比只有8%，現在已經達到34%，因對岸擁有大量的補貼政策，低成本製作的啤酒以低價傾銷至台灣市場，讓在地釀酒商開始團結並對政府提出示範計畫，盼除商界力量外也能結合政府政策，將在地釀酒品牌能有更多力量對抗外來競爭。