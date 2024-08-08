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【廣編】鈣質補充不能等！娘家每天鈣解決鈣質攝取不足難題

▲▼娘家每天鈣,鈣質,優惠,遊戲。（圖／娘家每天鈣提供）

▲「娘家每天鈣」以嚴格品質和科學配方，為家長提供可靠選擇，幫助孩子在成長關鍵期獲得必要營養。

圖、文／娘家每天鈣提供

孩子如何才能長得高，是所有父母時常討論話題。許多國人日常飲食中鈣質攝取不足，如何在忙碌生活中有效補充鈣質，成為現代家庭重要課題。娘家憑推出「娘家每天鈣」為家長提供可靠的選擇，幫助孩子在關鍵成長階段獲得必要的營養支持。

「娘家每天鈣」每份含有相當於一杯牛奶的鈣質，搭配維生素 D，幫助提高鈣質吸收效率。「娘家每天鈣」榮獲 A.A. 無添加最高等級認證及全球純粹風味評鑑大賞三星最高殊榮，完全不含政府法定規範的 796 項食品添加物，成分單純，口感佳，深受孩子喜愛。營養師歐乃嘉表示：「鈣質是骨骼生長關鍵，尤其在兒童成長發育期，更需要充足鈣質補充。選擇成分單純、吸收率高的鈣補充品，能幫助孩子打好骨骼健康基礎。」

此外，「娘家每天鈣」推出「每天灌溉 實在好鈣」線上測驗，透過互動遊戲幫助家長檢視孩子鈣質攝取階段。為推廣鈣質補充重要性，「娘家每天鈣」即日起至 9 月 30 日於官網推出限時優惠。8/31 前官網下單特價 699 元，購買三件享 85 折。

限時優惠傳送門：https://reurl.cc/bYRbjE

AIGC森林測驗：https://reurl.cc/1b4LaQ
 

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