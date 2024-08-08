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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

貓奴注意！家貓明年8月起也要辦寵物登記　未登記恐重罰1.5萬

▲慈愛動物醫院東森廣場分院院長朱道南。（圖／東森寵物提供）

▲家貓明年8月起也要辦寵物登記。（圖／東森寵物提供）

記者陳家祥／台北報導

國人近年來越來越喜愛飼養毛孩，作為陪伴生活的家人。有鑒於「貓奴」人口持續成長，農業部修改過去僅規範家犬須進行寵物登記的規定，預告「指定犬為應辦理登記之寵物」修正草案，法規名稱將修改為「指定犬、貓為應辦理登記之寵物」，家貓自明年8月1日起，應辦理寵物登記。若未依法進行登記，可處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

根據農業部2023年最新推估調查，台灣的家犬數量已突破148萬隻，比前一期增加19％；家貓數量增加更快，去年已突破131萬隻，相比上一期統計的87萬隻，增幅高達50％。

農業部預告修正「指定犬為應辦理登記之寵物」修正草案，修法後應辦理登記的寵物，除特定寵物繁殖、買賣業者應依特定寵物業管理辦法規定辦理寵物登記並植入晶片外，貓隻自中華民國114年8月1日起，應辦理寵物登記。現行規定僅規定犬隻自中華民國88年8月5日起，應辦理寵物登記。

農業部表示，為落實犬隻源頭管理政策，農業部依《動物保護法》第19條第1項規 定，於88年8月5日農牧字第88040229號公告指定犬為應辦理登記之寵物。現為強化貓隻源頭管理，依動保法第19條第1項規定，自114年8月1日 起，公告指定貓為應辦理登記之寵物，並給予非屬特定寵物業者之已飼養貓隻飼主1年之緩衝期，向直轄市或縣（市）主管機關申請寵物登記並植入晶片。

依據《動物保護法》第31條規定，飼主未依「寵物登記管理辦法」規定期限辦理寵物的出生、取得、轉讓、遺失或死亡登記者，將處以新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另外，經營特定寵物繁殖、買賣業者依現行「特定寵物業管理辦法」第10條第1項第4款規定，即應辦理寵物登記及植入晶片，也就是說，經營貓隻繁殖、買賣之業者，尚無第二款所定1年緩衝期。

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