張本智和遭逆轉勝「跪地痛哭」　崩潰：寧願死也不想面對

▲張本智和賽後情緒激動，跪地痛哭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

第4種子的日本桌球男子團體代表隊7日在巴黎奧運4強賽中遇到瑞典隊，在歷經超過3個半小時的激烈比賽後，最終以2：3遭到逆轉勝。而賽後，日本隊張本智和在賽場上痛哭失聲。他受訪時更直言，「如果死能解脫，我寧願去死。如果這個方法可以讓我接受現實的話，那就這樣吧。」也讓日本網友心疼不已。

▲▼隊友試圖安慰張本智和。（圖／路透）



根據daily報導，遭到瑞典逆轉勝後，張本智和在場上痛哭，他賽後接受採訪時更透露出自己的極限心理壓力。他說，「如果死能夠讓我解脫，我真的寧願去死…如果這是接受現實的唯一方法，那就這樣吧。」

▲▼張本智和抱著教練哭。（圖／達志影像／美聯社）

張本智和在第5局中因為激戰，數度接受腿部按摩，身體與精神狀態幾乎都已「滿目瘡痍」。對此，教練田勢邦史也直言，張本的左大腿不適，但他仍堅持到底，認為不應將傷勢當作藉口。

賽後，認為自己應該擔起敗戰責任的張本智和更是一一向隊友與觀眾道歉，最終忍不住情緒，在教練的安慰下，抱著教練痛哭。他表示，「如果一個人獨處我真的會感覺自己快死了，所以今晚只能和隊友們一起睡覺，只要明天早上3個人一起起床就能調整好心情了。」

賽後，教練也抱著張本智和並安慰道，「這沒有什麼丟臉的。也不是你的錯，應該要挺起胸膛，堂堂正正地迎接觀眾的歡呼。」隊友戶上隼輔也試著安慰道，輸球不是張本智和一個人的責任。