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已婚男偷吃嫩妹！完事大讚「上圍傲人」：全身都我的菜

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲黃姓男子出軌年輕貌美的張姓女子，更是大讚對方上圍傲人。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

新北一名黃姓男子與妻子小琳（化名）結婚多年，怎料後來態度變得冷淡，更是提出離婚，小琳查看手機才知道丈夫竟在外偷情，還大讚小三張女年輕有活力、上圍傲人，氣得小琳一狀告上法院。新北地院審理後，判張女須賠15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，黃男與小琳2004年結婚，婚後夫妻關係融洽，支持彼此的事業、生活，雙方家人的關係也非常良好。

不過，小琳2009年飛往金門度假，因為熱愛當地環境，於是跟背包客合資，在金門經營民宿，變得愈來愈少回家，從原先的每3個月一次，到最後甚至1年回台不到一次，夫妻倆長期分居。2022年間，黃男突然向提出離婚，小琳相當錯愕，還想要嘗試挽回，2人溝通了超過1年，最終於2023年結束了婚姻關係。

不過，在2人婚姻存續期間，小琳發現丈夫的手機在震動，因為擔心是丈夫所經營的工廠發生工安意外、死亡事故，於是協助查看手機。怎料查看以後，小琳才發現丈夫在外有人，且對話鹹濕至極，氣得將小三張女一狀告上法院。

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲黃姓男子出軌年輕貌美的張姓女子，更是大讚對方上圍傲人。（示意圖／免費圖庫Pexels）

對此，張女則辯稱，小琳到金門經營民宿後，愈來愈少回家，甚至連黃男父親過世，都只有匆匆返台一天，讓黃男家人感到心寒。此外，小琳跟黃男長期分居、甚少互動，婚姻並非美滿狀態，除了信仰沒有交集，興趣也無相似之處。

張女指稱，她是因為黃男離婚，確定婚姻無法挽回，才會選擇跟黃男交往，且小琳擅自翻拍他人的私密對話紀錄，已經侵害隱私權，加上黃男已經賠償過30萬元，請求駁回上訴。

不過，新北地院法官勘驗對話，發現2022年2月開始，黃男跟張女的對話就已相當曖昧、露骨，2人以「寶貝」及「大叔」稱呼彼此，黃男不但稱讚張女年輕、有活力，上圍十分傲人「而且還有D，全身上下都是我的菜」，2人也時常討論有關性愛的話題。

此外，張女在黃男的婚姻存續期間，就常常跟黃男出雙入對，毫不避諱，因此不採信張女的說法。法官衡量雙方的社會地位、經濟情況後，判張女須賠15萬元，全案仍可上訴。

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