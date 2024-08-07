護士老婆出軌醫生！4月底才認識「火速開房2次」　綠帽夫絕望身亡

▲護士老婆出軌醫生，丈夫輕生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一網友近日發文爆料稱，自己26歲的兒子發現護士妻子出軌同一家醫院的已婚醫生後，向醫院反映2人偷情事跡後，慘遭嘲諷，不堪受辱在2日走絕路身亡。7日，涉事的浙江省立同德醫院發布情況通報稱，已對涉事醫生和女護士進行了停職處理。

家屬表示，她的兒子王男26歲，兒子的毛姓妻子也是26歲，兩人登記結婚已有1年，毛女是浙江某醫院的女護士。

家屬稱，此前王男無意間發現妻子出軌的對話紀錄，出軌的對象是與妻子同一科室的劉姓男醫生，劉男是有家室的。

▲丈夫生前控訴。（圖／翻攝自微博）

王男生前控訴，妻子和劉男從2024年4月30日微信互加好友，此後發生過2次性關係。他稱，自己發現對話紀錄的時候，2人目前仍然在熱聊熱戀之中。

家屬還表示，兒子後面找到劉男，兩人約好了見面時間，之後兒子遭到劉男的言語嘲諷以及醫院高層的漠視，受到了嚴重的心理打擊。

▲毛女和劉男。（圖／翻攝自微博）

7日，該醫院發布通報稱，7月31日上午8時左右，毛女丈夫王男到毛女所在科室反映劉男、毛女有關問題。期間，王男有報警。我院第一時間成立以院領導為組長的調解小組並開展工作。經調解，毛女、王男情緒得到平穩，並於當日上午9點30分左右一起離開醫院。

▲王男家屬爆料文。（圖／翻攝自微博）

通報稱，鑑於王男反映的劉男與毛女涉嫌生活作風問題，經研究，我院於當日上午11時左右對醫生劉男、女護士毛女進行了停職處理。同時，醫院紀檢監察部門啟動初核程序，後續將依紀依規進行處理。

通報強調，我院對後續出現的變故感到痛心，將進一步加強全院醫護人員職業道德建設和社會公德教育。同時請廣大網友關注我院官方發布資訊，不信謠、不傳謠、不造謠。

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