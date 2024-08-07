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社會 社會焦點 保障人權

海量鹹濕對話曝　人妻出軌演《神鵰俠侶》狂喊：過兒！很舒服

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲台北一名人夫在妻子過世後，拿出她生前的鹹濕對話提告小王，獲賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

台北一名人妻和國小同學阿雄(化名)重逢後，兩人慾火一發不可收拾，不僅經常進行網愛，還互傳潮濕女性內褲、生殖器照片，更相約出遊並發生性行為。等人妻過世後，丈夫拿著兩人海量鹹濕訊息，將阿雄告上法院，士林地院審理，判阿雄侵害配偶權，要賠30萬元。可上訴。

判決指出，丈夫將小王阿雄告上法院，指在妻子小美(化名)過世前，除了和阿雄多次見面外，兩人還互相聊色，小美傳送濕潤女性內褲喊「今天好濕」，阿雄也回傳他的生殖器照片，兩人發生多次性行為，而小美訊息說「那天隔音效果很不好，害我不敢叫出來」、「相見真恨晚、幸好功能都還很好」 、「性生活美滿，每天都可以來一次」，阿雄回「讓你永保青春美麗，阿伯會受不了」，更顯示兩人發生性行為，讓丈夫看了大受打擊，向阿雄求償50萬元。

人夫提出訊息證據顯示，小美和阿雄從2022年8月到2023年3月間有海量鹹濕對話，包含「我幫你搓背，還有幫你洗大○○」、「褲底濕了一大片，該換內褲了」、「妳壞壞！真想用○棒敲打妳」、「讓我用舌頭幫妳舔乾它」、「腿張開了」、「我也被你搞濕了，你也是我的心靈醫師，性學大師」、「夾到吐，超爽！」、「你的舌頭和可愛○頭讓我好銷魂」、「我腦海中都是你很直立雄壯的樣子，形狀很合我意」、「下次穿丁字褲出去」。

另有阿雄想送禮物給小美，小美表示「我沒什麼物慾，大○○只給我就好」，阿雄回應「沒問題！刻上名字專屬於妳」、「小○上再刻隻蝴蝶，充血時像活的在飛。如何？」，更不時誇讚小美「妳的小○○緊的像未出嫁的姑娘」、「又有林青霞的黑森林」、「小溪的水又多」、「我的鍾楚紅」。

兩人還大玩角色扮演，小美說「我們就是神鵰俠侶」，阿雄問「姑姑！今天有舒服嗎？」，小美回應「過兒！很舒服！」，接著不斷聊性話題「說着說着下面變鐵杵一根了」、「過兒今天要請姑姑吃啥？」、「老公雞湯頭也不錯吃，細火慢熬70年」、「湯汁都乳白色，精華所在。養顏美容」、「滋陰補陽」。

▲▼性,上床,性愛,約炮,約砲。（圖／pixabay）

▲人妻向小王表示「我們就是神鵰俠侶」，大玩角色扮演。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

同時兩人又扮演醫護人員喊「大支的針筒餵食」、「會讓妳好吃到叫聲連連」、「我來當個小護士幫你打針」、「我看是小護士被我打針」、「最近身體有點虛，來一筒點滴。要打幾cc」、「沒問題特大筒的留給妳。打妳兩個鐘頭」，以及扮演菇農狂約「下星期二再採收一次？」、「本來每天都要，因菇長得快」、「只恨老菇農體力不支」。

兩人更不時進行「深夜食堂」狂網愛，阿雄說「抓住妳的肩膀要用力深入X妳喔，有頂到花心否」，小美也自行配音「哎唷！滋滋！」、「喜歡被你的○棒打」、「○水像湧泉一樣噴出」，讓阿雄陶醉說「今夜深夜食堂，够爽够浪，讓人消魂」。

對此，阿雄在審理時辯稱，他和小美是國小、初中同學，兩人只是在聊天，網路聊天就會聊一些比較興奮的事情，所以傳送生殖器照片給小美，並沒有發生性行為。但法官不採信他說詞，認定他侵害配偶權，判他要賠償人夫30萬元。可上訴。

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