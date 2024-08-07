包養網偷吃保時捷男！新婚妻衝摩鐵%%隔天收3萬　工程師夫怒告

▲新竹一名工程師新婚當年就被戴綠帽，氣得將小王告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

新竹一名工程師才結婚4個月，就發現新婚妻和包養網認識的保時捷男來往密切，他雖警告小王「你再找她，我告你」，但妻子仍和小王上摩鐵激戰1次，並在隔日收到小王匯款3萬元費用，工程師得知後，怒將小王告上法院。新竹地院審理，判小王侵害配偶權，得賠償16萬元，可上訴。

判決指出，這名工程師在2022年5月剛和妻子小雅(化名)登記結婚，9月就發現小雅疑似出軌，他拿小雅手機傳訊給小王警告「我是她老公，你再找她，我告你」，仍發現小雅和小王於同年10月26日共赴摩鐵，經質問小雅坦承兩人有做愛，且隔日就收到小王轉帳3萬元，讓工程師深受打擊，提告對小王求償60萬元。

全案審理時，小王表示他在包養網認識小雅，小雅並沒說她已婚，他們之間只有以3萬元發生性關係，並無任何男女之間的情感。

不過小雅證稱，認識之初雙方互相自介時，她就表明已婚身分，但小王仍然想跟她約會，遭丈夫發現，傳訊警告小王「我是她老公，你再找她，我告你」。但她和小王仍持續聯絡、外出見面吃飯，小王更直接在LINE表示「希望第2次見面的時候，可以發生關係」，26日她和小王見面時，小王對丈夫傳的訊息有點生氣，在車上嗆說「不怕妳先生來告我，我會請很好的律師」，經她安撫後，兩人吃完晚餐、喝一點酒，接著上摩鐵發生關係。

法官審理認為，無論小雅和小王是否有男女感情，兩人的互動及發生性行為已侵害配偶權，審酌人夫和小王都是工程師，小王年薪7位數，名下還有一輛保時捷等情，判小王要賠16萬元。可上訴。