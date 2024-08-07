　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

包養網偷吃保時捷男！新婚妻衝摩鐵%%隔天收3萬　工程師夫怒告

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新竹一名工程師新婚當年就被戴綠帽，氣得將小王告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

新竹一名工程師才結婚4個月，就發現新婚妻和包養網認識的保時捷男來往密切，他雖警告小王「你再找她，我告你」，但妻子仍和小王上摩鐵激戰1次，並在隔日收到小王匯款3萬元費用，工程師得知後，怒將小王告上法院。新竹地院審理，判小王侵害配偶權，得賠償16萬元，可上訴。

判決指出，這名工程師在2022年5月剛和妻子小雅(化名)登記結婚，9月就發現小雅疑似出軌，他拿小雅手機傳訊給小王警告「我是她老公，你再找她，我告你」，仍發現小雅和小王於同年10月26日共赴摩鐵，經質問小雅坦承兩人有做愛，且隔日就收到小王轉帳3萬元，讓工程師深受打擊，提告對小王求償60萬元。

全案審理時，小王表示他在包養網認識小雅，小雅並沒說她已婚，他們之間只有以3萬元發生性關係，並無任何男女之間的情感。

不過小雅證稱，認識之初雙方互相自介時，她就表明已婚身分，但小王仍然想跟她約會，遭丈夫發現，傳訊警告小王「我是她老公，你再找她，我告你」。但她和小王仍持續聯絡、外出見面吃飯，小王更直接在LINE表示「希望第2次見面的時候，可以發生關係」，26日她和小王見面時，小王對丈夫傳的訊息有點生氣，在車上嗆說「不怕妳先生來告我，我會請很好的律師」，經她安撫後，兩人吃完晚餐、喝一點酒，接著上摩鐵發生關係。

法官審理認為，無論小雅和小王是否有男女感情，兩人的互動及發生性行為已侵害配偶權，審酌人夫和小王都是工程師，小王年薪7位數，名下還有一輛保時捷等情，判小王要賠16萬元。可上訴。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
中國球王又中招！被女記者故意衝撞　奧組會火速處罰
全紅嬋奪金！哥哥幫收娃娃哭喊：回家做白切雞給妹妹吃
李洋女友接機！2人甜蜜合照曝　摟肩緊貼放閃
女星剛訂婚被迫「捐28顆卵給小姑」！　4毒姑竟丟4400紅包
差43歲爺孫戀生子！67歲父「雙腿夾頸」　冷看男嬰痛苦掙扎
起底陳詩媛！6歲出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

真的搶手！花蓮分署拍出3間知本溫泉套房　溢價拍定創新高

包養網偷吃保時捷男！新婚妻衝摩鐵%%隔天收3萬　工程師夫怒告

獨／前職籃球隊助理轉行賣車　「私吞316萬+騙女友81萬」下場曝

43歲爺孫戀生子！雲林67歲父「雙腿夾頸」騰空　冷看男嬰痛苦掙扎

孕媽逛高雄魚市場「突腹痛」！　當場產下「人魚寶寶」

一起盪鞦韆溜滑梯！變態阿北亂摸女童下體　挨告裝可憐法官打臉

快訊／台南關廟區工人墜落飼料槽　消防吊掛救援送醫

金溥聰被指藍白破局戰犯！告蔡正元陳文茜求償600萬：沒做假民調

摩鐵約酒店女陪唱竟吻胸硬上　碩士男認罪+賠60萬換緩刑

阿北投資加碼88萬！車手超商徘徊遭逮　他發抖急喊：只是來收錢的

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

真的搶手！花蓮分署拍出3間知本溫泉套房　溢價拍定創新高

包養網偷吃保時捷男！新婚妻衝摩鐵%%隔天收3萬　工程師夫怒告

獨／前職籃球隊助理轉行賣車　「私吞316萬+騙女友81萬」下場曝

43歲爺孫戀生子！雲林67歲父「雙腿夾頸」騰空　冷看男嬰痛苦掙扎

孕媽逛高雄魚市場「突腹痛」！　當場產下「人魚寶寶」

一起盪鞦韆溜滑梯！變態阿北亂摸女童下體　挨告裝可憐法官打臉

快訊／台南關廟區工人墜落飼料槽　消防吊掛救援送醫

金溥聰被指藍白破局戰犯！告蔡正元陳文茜求償600萬：沒做假民調

摩鐵約酒店女陪唱竟吻胸硬上　碩士男認罪+賠60萬換緩刑

阿北投資加碼88萬！車手超商徘徊遭逮　他發抖急喊：只是來收錢的

「台灣特斯拉」最新回應好市多風波：限時優惠活動即將結束

未來2年健保費不漲！林靜儀揭從3方向「找錢」　補充保費要等修法

爆民進黨訪美團與大麻業者餐敘　藍秀證據：該人士涉兒童性虐待

富邦勇士簽下選秀狀元莫巴耶　穿上00號球衣出賽

里港警方強力執法砂石車違規　5天開出22張告發單

浪貓結紮驚逃「3度起飛」拆診間　獸醫戴手套原地石化

快訊／大雷雨再轟3縣市　警戒區出爐

林昀儒拿下王牌張本智和！　日網友驚嘆：打開無雙狀態

網熱議鬼月8大禁忌　一事不宜以免引來好兄弟妒忌

KKday「富士箱根一日遊」體驗心得！開箱行程規劃最適合懶人旅遊

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

快訊／台南某幼兒園火警！園方緊急疏散幼童

快訊／十連霸議員今入監！雙手上銬畫面曝光

快訊／國1火燒車！　紫爆回堵8公里

獨／校長群組傳寶貝換姿勢　國中師姊弟告性騷都贏了

即／桃園11歲女童找到了！警局團圓

獨／大牙被威脅開三槍　慶記男落網曝內幕

22歲役男報到當天睡過頭　乾脆回家下場慘了

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

17歲少女失蹤6天！台東警找人撲空　連男網友也落跑

即／檜意森活村鳳梨酥名店火警！整間差點燒光

農夫無人機噴農藥　鄰居番茄園死一半

土地鑑界撕破臉！地主武士刀砍鄰

更多熱門

相關新聞

婚後最容易後悔星座Top 3

婚後最容易後悔星座Top 3

結婚需要衝動，不過太衝動真的容易後悔，尤其婚姻其實並不是適合每個人，在簽字之後，發現已經開始了人生的下一階段，然而自己還沒準備好。其中這些星座，更是被愛情沖「婚」了頭，現在公開婚後最容易後悔的星座Top3！

港版瑤瑤街上大哭「夫妻爭吵2小時」

港版瑤瑤街上大哭「夫妻爭吵2小時」

賀錦麗老公爆「偷吃女兒老師」還搞大肚子

賀錦麗老公爆「偷吃女兒老師」還搞大肚子

出軌已婚男4年　現世報來了！人妻喊渣：還好我沒離婚

出軌已婚男4年　現世報來了！人妻喊渣：還好我沒離婚

男客想硬上！按摩女甩巴掌、膝蓋壓脖挨告獲無罪

男客想硬上！按摩女甩巴掌、膝蓋壓脖挨告獲無罪

關鍵字：

婚姻出軌法院包養新竹

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面