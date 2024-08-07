沒錢結帳還持酒瓶攻擊超商女店員　警送他便當抓到通緝犯

▲通緝犯跑超商沒錢卻想買東西，遭女店員阻止還持啤酒瓶傷人。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局寧夏路派出所前往超商巡邏，有民眾跑到超商鬧事，甚至還持啤酒砸傷女店員，警方到場後見男子神情詭異，先安撫男子情緒，但要確認身分時又見男子說詞反覆，且不願意透露真實姓名，周旋之際，警方還買便當給男子，最後男子才卸下心防，警方也確認男子是一名通緝犯。

大同分局寧夏路派出所警員劉愷恩、凃家彬與實習生陳鉦憲、金冠騰一同擔服巡邏勤務，經過北市大同區的超商，發現34歲高姓男子在店裡形跡可疑，且在超商內四處張望，立刻進入超商，先假意與男子進行勸說想盤查其身分，但男子不願意透露。

▲警方見到男子沒錢吃飯，便提供便當讓男子果腹，結果查出他是通緝犯。(圖／記者邱中岳翻攝）

女店員則表示，男子想要買東西果腹，但因為身上沒有現金，被店員阻止後雙方發生口角，男子更持啤酒瓶砸傷女店員；女店員不願提告，警方見男子不願意出示證件接受盤查，先噓寒問暖關心其狀況，並主動買便當供男子食用。

男子事後態度軟化，向警方表明真實身分，警方查驗後發現高男因涉犯搶奪案件，遭判刑6個月有期徒刑，因沒有到案執行，遭桃園地檢署發布通緝，立刻將高男帶回派出所偵訊。

寧夏路派出所所長榮柏毓表示，暑假期間，有警專學生分發各警政單位實習，希望透過這次經驗讓實習生了解到執勤時，不可輕易放過任何蛛絲馬跡，只要感到有異，就要主動出擊查處可疑的人、事、物，也亦勉勵警專實習生們，在派出所實習期間儘量多看、多問、多學，結合理論與實務上的經驗，方能學以致用。