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美國在台協會處長谷立言上任後首訪台南　黃偉哲熱情歡迎老朋友再次駐台

▲美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，7日在高雄分處張子霖(Neil Gibson)分處長等4位AIT官員的陪同下造訪台南，黃偉哲市長等人歡迎老朋友再次駐台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，7日在高雄分處張子霖(Neil Gibson)分處長等4位AIT官員的陪同下造訪台南，黃偉哲市長等人歡迎老朋友再次駐台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，7日在高雄分處張子霖(Neil Gibson)分處長等4位AIT官員的陪同下首次出訪外縣市。他首站選擇造訪台南，黃偉哲市長偕趙卿惠副市長、葉澤山副市長及新聞及國際關係處蘇恩恩處長一同熱烈歡迎老朋友再次駐台。

▲美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，7日在高雄分處張子霖(Neil Gibson)分處長等4位AIT官員的陪同下造訪台南，黃偉哲市長等人歡迎老朋友再次駐台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長，並送上噴有美國國旗的台南蘭花及蘭花瓷盤作為祝賀，雙方會中就未來3年的台美合作藍圖進行討論。

黃偉哲市長表示，谷立言處長在3年前赴日本派駐時曾說他與台灣的緣份不會就此結束，今日再次相見證明了他與台灣的緣份深厚。黃市長表示，台南今年是台南400並且在高科技產業的發展上佔有重要地位，他並提及市府正積極以城市外交的方式強化與美國的交流，包含與美國城市締盟、吸引美國企業來台投資等等，他很樂意全力發展雙方的交流，並盼望能與谷立言處長率領的AIT團隊繼續合作，讓台美關係深化。

▲美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，7日在高雄分處張子霖(Neil Gibson)分處長等4位AIT官員的陪同下造訪台南，黃偉哲市長等人歡迎老朋友再次駐台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長與谷立言處長強調了美國和台灣人民之間的深厚友誼，並期待未來台南市與美國在台協會之間有更緊密的合作機會。

▲美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，7日在高雄分處張子霖(Neil Gibson)分處長等4位AIT官員的陪同下造訪台南，黃偉哲市長等人歡迎老朋友再次駐台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

谷立言處長為美國資深外交官，有近30年的外交資歷。他精通中、日文，曾派駐過日本、菲律賓等亞太地區，在此次駐台前為美國駐日本大使館副館長。而這已是谷立言處長第三度赴台就任，前兩次為分別為2002至2005年間擔任美國在台協會政治組副組長，以及2018至2021年任職副處長。

▲美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，7日在高雄分處張子霖(Neil Gibson)分處長等4位AIT官員的陪同下造訪台南，黃偉哲市長等人歡迎老朋友再次駐台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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