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72歲東京都知事開球腳滑！慘「撕裂性骨折」　至少2個月才會好

記者王佩翊／編譯

日本東京都知事小池百合子6日晚間替職棒養樂多燕子與阪神虎開球，沒想到事後卻發現膝蓋不適，就醫後確定膝關節撕裂性骨折，至少需要2個月才能痊癒。接下來大部分的行程將以遠端辦公執行，不過她本人則對於親自出席15日的東京都戰歿者追悼儀式表達強烈意願。

東京都政府7日表示，72歲都知事小池百合子6日晚間在明智神宮棒球場，替職棒球賽擔任開球嘉賓時受傷。當時她在開球儀式上呼籲市民一起支持體育活動，並表示2025年將在鄰近的國立競技場舉行世界田徑錦標賽，並在東京體育館舉行聽障奧運會。

小池站在投手丘上投球後，微笑揮手離場，但是相關人士透露，她在投球後立即感到不適，並被輪椅推離球場。最初懷疑是因投球導致膝蓋扭傷，但是經過診斷，她的左邊膝關節撕裂性骨折，至少要2個月才能痊癒。

受此影響，小池百合子在治療期間將通過遠端辦公的方式處理公務，不過目前仍計劃參加15日的東京都戰歿者追悼儀式。

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