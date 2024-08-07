慘遭詛咒的北韓人！「生小孩沒肛門」竟成真　核爆場居民罹怪病慘死

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

致力於高度發展核武、導彈技術的北韓（朝鮮），曾先後在咸鏡北道吉州郡的豐溪里核實驗場進行6次核試，儘管核試成功為金氏政權帶來「無限榮耀」，然而卻導致附近居民深受其害。脫北者透露，自從2013年地下核試成功後，居民們紛紛，生下缺乏肛門、腳趾的嬰兒，這些孩童被認為罹患「幽靈病」。

根據韓媒《朝鮮日報》、《國民日報》，2015年從北韓咸鏡北道吉州郡「脫北成功」的女性脫北者李英蘭（音譯），於當地時間本月2日接受英國媒體太陽報專訪，她透露自從金正恩執意在豐溪里核實驗場進行地下核爆後，附近的居民們便慘遭核輻射汙染，生下先天缺乏肛門、手腳趾的嬰兒，就連醫師們也束手無策。

李英蘭透露，直到2015年選擇逃離北韓、入境中國，再從中國前往南韓之前，她便和兒子定居在豐溪里核實驗場所在的吉州郡，她在專訪中回想起2013年進行的第3次核試，「進行核試那天，掛在牆上的時鐘突然掉下來，整座電燈都在晃動，那時還以為是地震，趕緊逃到外面，直到中午過後，國營電視台才報導核試成功的消息。」

▲北韓強調沒有輻射外洩的問題，更要外媒試喝溪水。（圖／路透）

李英蘭回想過往可怕遭遇，「經過電視新聞報導後，我們才知道，原來附近的豐溪里軍方管制區域，已經被國家指定為核實驗場。儘管居民們聽到核試成功的消息後，都興奮到在大街上跳舞慶祝，但他們卻不知道，自己即將成為核試成功後的首批犧牲者。」

李英蘭回憶，自從2013年北韓在豐溪里進行第3次核試後，附近的居民紛紛染上怪病、身體出現異常，甚至生下小孩後，才發現小孩竟然缺乏肛門、手腳趾，疑似染上被當地稱做「幽靈病」的怪病，而她27歲的兒子也淪為核爆後的犧牲者，健康日益惡化，直到前往醫院接受檢查後，才發現兒子肺部出現各為1.5、2.7公分的破洞。

就連吉州郡當地的醫院也束手無策，並表示其實有許多年輕人罹患原因不明的異常疾病，因此前來求診。

李英蘭表示，儘管聯合國曾援助北韓醫療藥品，但卻被北韓政府高層人士囤貨，導致一般民眾根本沒有管道取得藥品，而政府雖然承諾提供民眾無償醫療服務，但藥局的櫃架上卻空無一物，最後只能在黑市購買來自中國的藥品，只不過兒子的病情卻始終未能好轉，直到她脫北後才從仲介口中輾轉得知，兒子已於2018年5月去世的消息。

李英蘭也透露，其實兒子還有8名較要好的朋友，然而這些人從2012年起就先後罹患結核病，4年內無一人能逃死劫。

▲北韓今年5月30日進行「威力示威射擊」，由金正恩前往現場視察指揮。（圖／翻攝自朝中社）

李英蘭脫北後來到南韓，並於2016年在南韓的醫院接受檢查，發現她的身體高度暴露於核輻射汙染，導致她白血球數值異常，「我全身疼痛、無法行走，也曾因為頭痛而在一年內住院6次，就連醫院也難以釐清病因，其實豐溪里有很多人都有這些症狀。」

南韓檀國大學能源工學系教授、核能專家文柱賢（音譯）表示，「北韓這些罹患『幽靈病』的人，其發病原因很可能與核輻射有關。核爆後，輻射物質會滲透至縫隙中，進而從雨水滲透至土壤與地下水，尤其豐溪里核實驗場靠近昌興江流域，而昌興江又匯入南大川，南大川是吉州郡當地的主要飲用水源。」

倡導北韓人權團體「轉型正義工作小組」（TJWG）去年2月曾發表報告，詳細介紹豐溪里核實驗場附近數十萬名居民所遭受的核輻射汙染，內文指出這些居民比起其他地區的民眾，更容易誘發罹患癌症、白血病（血癌），甚至染色體出現異常。