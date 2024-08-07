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快訊／大阪心齋橋「說中文」光頭男砍人！搶千萬名錶　關西機場落網

記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市中央區知名觀光景點心齋橋的商店街發生砍人事件。一名說中文的光頭男子7日下午1時闖入一間高級鐘錶行，嫌犯隨後持刀砍向30多歲店員，導致店員重傷，而男子則搶走店內價值6280萬日圓（約新台幣1398萬元）的高級手錶。

根據《讀賣新聞》報導，大阪心齋橋商店街的錶行「トキオカ」發生強盜殺人未遂事件。警方表示，7日下午1時半，有人報警稱，該間錶行有人滿身是血倒地。目擊者指出，有一名說中文的光頭男子在店內和店員交談時，突然持刀威脅店員，並搶走價值6280萬日圓的名錶。

當時另一名30多歲男店員見狀，隨即上前想要制止，沒想到兇嫌卻突然揮刀，並刺傷他，同時迅速逃離現場。該名店員被送往醫院，現在仍處於昏迷重傷狀態。從現場畫面可以看到，警方已經拉起封鎖線。

根據調查，嫌犯穿著白色短袖襯衫、黑色短褲，佩戴墨鏡，光頭，身高約170至175公分，體型結實。他持刀逃逸後，警方隨即展開追捕，並以強盜殺人未遂案件進行調查。所幸警方於7日下午4時半成功在關西國際機場將該名男子逮捕。

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