國立虎尾科大創新AI亮眼　 2024「創創科技挑戰賽」奪最大獎

▲虎科大資工系跨校團隊榮獲「第八屆創創科技挑戰賽」第一名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾科大資工系由副教授林武杰指導學生參加「2024第八屆創創科技挑戰賽」，攜手國立台灣科技大學資訊工程系與長庚科技大學護理系共組跨校、跨域團隊，以作品「睡得安心」榮獲第1名及企業獎殊榮。

國際電機電子工程學會台北分會主辦「2024第八屆創創科技挑戰賽」邀集全球半導體科技大廠，分為「數位照護組」與「智慧機器組」提供MCU、Sensor、整合IDE等軟硬體產業資源以及業界模組，讓競賽團隊實作。目的是透過業界協助青年學子將創新思維融合於AIoT科技中，開發具發展潛力的智慧應用科技，以解決產業痛點。

此次競賽共吸引全國超過29間大專院校參賽，參賽作品逾百件，競賽總獎金逾30萬元。決賽分兩階段，首先由企業組成評審團針對作品的技術與應用之實務價值進行討論評比，再由產學界專業評審，以簡報問答及現場展演形式評選。

虎尾科大獲獎作品「睡得安心」由資訊工程系副教授林武杰團隊領軍，携手國立台科大資工系、長庚科大護理系組成跨域團隊。透過擷取雷達原始資料轉換成具有頻率、時間、距離和強度等豐富特徵的二維頻譜圖，自行研發之AI模型，針對異常心率、呼吸率和特定行為進行判別，以達成自主生理徵象及行為的識別。

▲虎科大資工系跨校團隊向評審展示作品與解說。（圖／記者蔡佩旻翻攝）