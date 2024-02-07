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虎尾科技大學與Garmin合作啟動　教育學程每月薪資逾30K

▲虎科大與Garmin推動5年人才培育，由虎科大校長張信良與Garmin總經理王正偉代表簽署合作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大與Garmin推動5年人才培育，由虎科大校長張信良與Garmin總經理王正偉代表簽署合作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學與Garmin台灣國際航電公司共同簽署為期5年的人才共育合作備忘錄，由企業提供獎學金資助教育訓練，共同推動優質與公平教育環境，合作項目包含開設產業訓練專班，共同策劃及推動人才的培育，引薦業師專家參與協同教學，開辦產學人才培育專班與課程，以及媒合學生赴企業實習與直接就業等。

虎科大與Garmin透過教育部促進產學連結合作育才平台的媒合，由虎科大機械與電腦輔助工程系以專班模式提供技高學生在職進修學士課程，Garmin提供30至40個正職員額，並支持學生往返公司及學校的交通費。

學生在學期間，以學以致用的修習模式與業界接軌，由企業每月提供學生每人3萬元以上薪資，成績表現優良者，將由Garmin提供每學期2萬5千元獎學金。大三起可依據職涯發展，跨域選修他系課程，畢業後能進一步成為技術助理工程師或製程助理工程師，接軌Garmin現場，2年聘約保障。

Garmin總經理王正偉表示，Garmin在全球有86間分公司，營業額超過29.5億美元，是全球最具指標性的GPS企業。在航空及航海的GPS定位技術上，已是市場上熟悉的品牌。隨著智慧型手機、手錶崛起，與車用前裝設備，戶外運動領域等定位功能需求，也正積極投入智慧型裝置等GPS定位等功能需求之產品研發與製造。

「這次合作將不僅提供學生更多實務經驗，也能夠加強學校與產業之間的緊密連結，促使教育更貼近實際需求。」虎科大校長張信良表示，面對全球智慧與衛星通訊產業快速發展，產業人才無疑成為加速企業發展與全球佈局的關鍵要素。Garmin企業將大部分產品製造技術根留台灣，顯示公司認同台灣的人才技術潛力與地理環境等優勢。

校長張信良說，虎科大以工科起家，具備有深厚的工程教育訓練方法，王正偉總經理表示，「這是企業社會責任的一環，我們樂見透過與學校的合作，為年輕一代提供更多展現自我的機會。」透過這些努力共同推動教育的核心價值，厚植國家發展的基石。

▲虎科大與Garmin推動5年人才培育，由虎科大校長張信良與Garmin總經理王正偉代表簽署合作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大校長張信良與Garmin總經理王正偉攜手推動人才培育，教育部智慧機械工作圈育才平台主任張世穎到場見證。（圖／記者蔡佩旻翻攝

 

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