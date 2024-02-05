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技職攜手培育半導體新尖兵　大德工商與虎科大產學合作共創卓越

▲虎尾科技大學亦希望透過與大德工商的合作，提供最專業的培訓，培養更多有志於從事半導體相關領域的學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾科技大學亦希望透過與大德工商的合作，提供最專業的培訓，培養更多有志於從事半導體相關領域的學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

半導體產業是現代科技的樞紐，在產業蓬勃發展的浪潮下，大德工商與國立虎尾科技大學產學攜手合作，由國立虎尾科技大學提供大德工商學生豐富的學習資源和升學機會，讓高職、科技大學及產業界能夠緊密對接，讓半導體產業的人才可以在地培養。

國立虎尾科技大學為大德工商學生規劃一系列半導體電子電路體驗課程，旨在協助學生強化其電子電路及半導體晶圓實作相關技能，第一階段課程利用寒假期間兩天假國立虎尾科技大學半導體專業教室辦理，接下來於學期中及暑假期間會陸續規劃進階課程，為大德工商學生創造升學及半導體職業發展的機會。

▲虎尾科技大學亦希望透過與大德工商的合作，提供最專業的培訓，培養更多有志於從事半導體相關領域的學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國立虎尾科技大學創新育成中心陳文瑞主任表示，半導體產業的發展需要更多的優秀人才加入，學校希望透過與大德工商的合作，提供最專業的培訓，培養更多有志於從事半導體相關領域的學生，並為他們提供最優質的升學道路鋪陳，更搭起學界與半導體與封裝電子產業之橋樑。

陳文瑞說，盼大德工商與國立虎尾科技大學繼續深化合作，拓展更多的升學與產學連結，為學生的就學和職業發展搭建更加廣闊的舞台，共同見證半導體領域的蓬勃發展，締造學生更加輝煌的未來。

▲虎尾科技大學亦希望透過與大德工商的合作，提供最專業的培訓，培養更多有志於從事半導體相關領域的學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立虎尾科技大學為大德工商學生規劃一系列半導體電子電路體驗課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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