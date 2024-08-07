「做林郁婷最強後盾」　朱立倫盼「新北女兒」摘金成台灣之光

▲國民黨主席朱立倫力挺林郁婷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

巴黎奧運賽程進入倒數，台灣代表團繼續爭搶獎牌。近來無端捲入性別爭議的「女拳王」林郁婷將於8日凌晨3點半進行4強賽，爭取奧運金牌門票。國民黨主席朱立倫今（7日）主持國民黨中常會時，稱讚林郁婷為「新北的女兒，也是我們台灣的女兒」，並期望她能奪得金牌，成為全國人民的驕傲，照亮台灣。

朱立倫表示，近期中華隊在巴黎奧運的優異表現，讓全國人民感到興奮、光榮與驕傲。特別是麟洋配前兩天奪得金牌，當中華民國國旗歌奏起，全場高唱，這時候所有國人都團結在一起，相信中華隊的表現是國人共同的驕傲。

朱立倫強調，國人必須更加團結，全力支持中華隊。目前已獲得一面金牌、四面銅牌，未來每一場比賽都至關重要，我們要成為選手最堅強的後盾。

對於台北市長蔣萬安將王齊麟稱為「台北選手」引起部分網友不滿，朱立倫則說，最近看到林郁婷，新北的女兒，也是台灣的女兒在拳擊場上表現非常精彩，卻受到非常不公平的待遇，不管是國際選手或部分有心人士的指控，都不是事實，我們要更強力支持林郁婷。

朱立倫表示，林郁婷的成長過程在新北市鶯歌工商，他記得，2013年林郁婷在得到世界青年級拳擊比賽金牌的時候，他特別在新北市政府和林郁婷見面，給林郁婷加油和鼓勵，而未來幾天的比賽，他們希望林郁婷獲得金牌，成為國人共同的驕傲、台灣之光。

朱立倫也強調，當然，對體育的支持絕不能只有在奧運這段時間，要持續全力支持選手，讓全民體育、各項競技表賽都能持續發光發熱，這才是關鍵的重點。



