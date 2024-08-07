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三重嬤搭車走丟　4天後新竹找到

▲▼三重嬤搭車走丟　3天後新竹找到...已體力不支。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲三重8旬失智嬤獨自搭車至新竹市，迷途誤入林區走失。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

三重市一名80多歲的失智婦人於8月3日上午6時左右，獨自搭乘客運車前往新竹市，婦人在金城一路的和欣客運站下車後失蹤，起初，老婦的親友以為她是在三重地區走失，經過自行搜尋未果後，擔心老婦因患有失智症且天色漸暗，情況變得緊急，遂向警方報案尋求協助。

警方接獲報案後，調閱監視器並確認老婦已於當日上午搭車南下至新竹市。隨即，警方申請搜救隊協助搜尋，當晚共動員30人次進行搜索，但未果。

▲▼三重嬤搭車走丟　3天後新竹找到...已體力不支。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲婦人獨自從三重市和欣客運站搭車，在新竹市金城一路和欣客運總站下車後，向山坡方向行進350公尺後失蹤，被發現時，老婦已體力不支。

翌日，警方與消防局增加人力進行分區搜尋，動用搜救犬、無人機及繩索救援，特別關注坡坎、排水溝沿岸等難以步行或廣大的地區，進行地毯式搜索。終於在8月7日上午10時左右，於距最後監視器畫面約350公尺的上坡上找到老婦。

調查顯示，婦人是獨自從三重市和欣客運站搭車，在新竹市金城一路和欣客運總站下車後，向山坡方向行進350公尺後失蹤，被發現時，老婦已體力不支。經緊急救援評估，老婦意識清楚，搜救人員立即給予氧氣並將她送往醫院檢查。

警方提醒市民，家中如有失智老人，可至社會局辦理愛心手鍊，將家人的聯絡方式刻在手鍊上，若有類似情況，警方可在最快的時間內找到家人。

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