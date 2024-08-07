18歲國中肄業嫩車手「裝老扮經理」騙婦30萬　露餡被逮捕收押

▲傅姓車手（右1）正要收受被害婦人30萬元，警方及時出現逮人。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市年僅18歲的傅姓男子淪為詐騙車手，日前他聽從詐團指示，假冒投資公司的外貿經理，前往中區某超商，向1名郭姓婦人收取30萬元時差點得手，恰巧巡經的警方察覺他的行為詭異，展開尾隨跟蹤，進一步將其逮補，偵訊後傅男坦承擔任車手，警方偵訊後將他送辦。

台中市第一警分局表示，上月15日民權派出所巡佐鄒介迪、警員洪政耀執行巡邏勤務，行經三民西路與樂群街口時，發現1名男子行為詭異，憑藉辦案多年經驗，認為男子可能是詐欺集團的車手，立即會同西區派出所專案人員尾隨監控。

警方跟隨男子到一間超商，發現1名婦人要將大筆現金交付給他，警方立刻上前盤查，經檢視相關資料，男子坦承從事詐欺車手，警方也當場查扣30萬元現金、手機、假合約書、偽造工作證等贓證物。

▲警方當場查扣30萬元現金、手機、假合約書、偽造工作證等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，擔任車手的傅姓男子年僅18歲，國中肄業，由詐團指派假冒投資公司的經理，前往向被害人收受贓款；而被害的郭姓婦人（67歲），在網路上看到股票投資訊息後，加了詐團提供的交友軟體群組，詐團謊稱可快速獲利，且部分獲利會用於慈善事業，以降低郭婦戒心。全案警方偵訊後移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後依洗錢等罪嫌，且有逃亡、串供之虞，向台中地院聲押獲准。

警方呼籲，民眾對於網路上來路不明的投資訊息，務必謹慎查證，切勿輕信所謂的高額回報或保證獲利的說辭。如有遇到類似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線與警方聯繫，讓警方能及時介入，避免財產損失。