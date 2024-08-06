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社會 社會焦點 保障人權

不滿他吃比較好！台中街友持美工刀割頸　1男當場濺血送醫

記者許權毅、吳佩蓁／台中報導

台中火車站附近昨晚（5日）發生一起街友持刀傷人事件，一名42歲沈姓街友在領便當時，發現一旁傅姓街友的伙食較多，上前詢問對方，傅男因不認識對方便趕沈男走，沒想到沈男因此懷恨在心，趁傅男睡覺時，持美工刀朝他頸部、肩膀猛刺，傅男當場濺血，警方到場後立即逮捕沈男，全案依殺人未遂罪移送法辦。

▲▼台中2名街友因領便當起口角，事後沈男懷恨在心竟持刀砍殺傅男 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中驚傳街友持刀傷人，沈男不滿另名街友不搭理他，持刀砍傷對方頸部、肩膀 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，5日晚間9時57分接獲報案，指中區台灣大道與綠川東街路橋下有民眾遭傷害，初步了解，42歲沈男和61歲傅男因領便當發生口角，沈認為傅的便當比較多，於是上前問傅，但傅因不認識對方，便出言驅趕打發，沈男因而心生不滿。

之後沈男竟持美工刀想找傅男報仇，四處尋找傅男蹤跡，晚間9時許在案發地點發現傅男，便持刀狂刺他的頸部、肩膀，導致傅當場流血送醫治療，警方到場後，立即依準現行犯逮捕沈嫌，檢方訊後依殺人未遂罪將沈嫌聲押。

▲▼台中2名街友因領便當起口角，事後沈男懷恨在心竟持刀砍殺傅男 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲沈男犯案的美工刀 。（圖／記者許權毅翻攝）

第一分局呼籲，絕對不容許任何不法情事在台中發生，警方絕對有能力保護市民財產安全，只要敢犯罪，絕對從嚴、從速偵辦，將不法份子一一逮捕歸案，保護市民安居樂業生活環境。

▲▼台中2名街友因領便當起口角，事後沈男懷恨在心竟持刀砍殺傅男 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲沈男被依殺人未遂罪移送法辦 。（圖／記者許權毅翻攝）

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