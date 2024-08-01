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33隊參賽！提供客製化套餐訂購　升級版「吉•野餐」冠軍出爐

▲▼花蓮吉安鄉公所舉辦升級版「吉•野餐找美食」競賽評選。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮吉安鄉公所舉辦升級版「吉•野餐找美食」競賽評選。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所7月31日在「原住民族日」前夕，於好客藝術村8號館，舉辦升級版「吉•野餐找美食」競賽評選，今年特別邀請新住民族群加入技藝料理，分享異國美食新創意，33支參賽隊伍展現出創意無限主食、菜餚、甜點佳餚，推陳出新打造在地飲食料理美食饗宴，道道吸睛、驚豔評審們的視覺與味蕾。

鄉長游淑貞表示，去年辦理吉野餐活動直接及間接效益達標300餘萬，舉辦多場次的市集與活動行銷推廣，培訓妝點擺攤視覺研修、口宣培訓介紹自己的創意美食意涵，更將吉安的多寶食材如吉安米、龍鬚菜、芋頭、韭菜、紅龍果、刺蔥、馬告、巴吉魯等野菜充分創意料理，讓更多民眾品嘗且廣為運用分享，成果深獲中央原民會肯定。

配合「113年度慶祝原住民族日活動」，而推出的「吉•野餐」，設計以餐盒的模式排盤，賽後也提供便當和個人套餐訂製，發展機關團體及活動訂購需求產業延伸，游淑貞鄉長親頒優勝獎狀給獲勝隊伍時表示，希望「吉•野餐」美食招牌打響，讓全國鄉親知道吉安的美、花蓮的好以及原住民特色風味創新亮點，歡迎全國鄉親都來共享品嘗，不僅吃到健康享受美味，更因濃濃人情味入味，吃出幸福好滋味！

▲▼花蓮吉安鄉公所舉辦升級版「吉•野餐找美食」競賽評選。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼33支隊伍參賽，打造在地飲食料理美食饗宴，驚豔評審們的視覺與味蕾。

這次延聘的評審委員包括慕名私房料理主廚胡志強、台灣原住民慢食廚師聯盟發言人樂舞詩•拉后、上騰工商餐飲管理科主任吳承憲、花蓮縣東台旅遊美食協會理事長鄭重生、以及花蓮縣東大門國際觀光夜市暨原住民產業技能發展協會理事長（也是上屆吉野餐冠軍）陳福松等，擔任評審委員長的胡志強講評指出，這一屆參賽選手的技藝水準明顯提高許多，材料選用上也很有創意，相當值得鼓勵。

▲▼花蓮吉安鄉公所舉辦升級版「吉•野餐找美食」競賽評選。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

來自對岸貴州的梁璦玲和婆婆杜光秀，在先生田欽銘與家人全力支持下，皆報名新住民組創意料理競賽，雖然婆婆杜光秀因突然身體不適，由國三的田宸睿補位，成為年紀最小的選手代表，他侃侃而談：奶奶最擅長煮排骨芋頭湯……湯頭濃郁，好喝又健康！

▲▼花蓮吉安鄉公所舉辦升級版「吉•野餐找美食」競賽評選。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

邀請新住民族群加入技藝料理，分享異國美食新創意。

游淑貞鄉長感謝中央、縣鄉協力推動產業與在地美食活化力量，以及鄉代會的支持，鄭天財立委等各界來賓熱烈參與活動，共同見證部落特色、吉安美食「吉•野餐」快樂饗宴！

四個類組優勝者名單如下：主食類—第一名芦建生、第二名胡少航、第三名高秋華、第四名陳玉妹、第五名林香美，佳作五名呂智全、鄭燕琳、陳彥愷、孫璟浩、王梅蘭。甜點類—第一名芦建福、第二名陳萱庭、第三名林易賢，佳作二名許家興、劉羽潔。飲品類—第一名劉祈薇、第二名魏嘉惠、第三名匝勞•吾木。新住民類—第一名張紅麗、第二名陳興麗、第三名鄭氏金。


 

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