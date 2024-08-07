墾丁白砂業者霸占沙灘「不租陽傘就滾蛋」　墾管處：竊佔罪送辦

▲墾丁國家公園白砂海灘 。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園白砂海灘，被水上活動業者插陽傘霸佔營業，遊客進入沙灘若未租用陽傘則遭惡意驅離，媒體報導後引發網友熱議，墾丁國家公園管理處重申，各遊憩沙灘皆有規範業者，不得以陽傘強佔沙灘，嚴重者將以竊佔罪送辦。

墾管處說，墾丁國家公園各沙灘皆有水上活動業者經營水上活動，及租用陽傘服務，然因未規範陽傘樣式及顏色，不同業者製作之陽傘顏色五花八門，多年來曾被民眾詬病雜亂、不雅觀。墾管處於107年，統一南灣、白砂及船帆石三個沙灘之陽傘顏色及樣式，為使規範儘速落實，並協助南灣業者統一製作深藍色之陽傘，並約束船帆石及白砂業者陽傘顏色為白色。自此各沙灘景觀大幅改善。

規範陽傘形式、顏色之外，墾管處亦要求業者僅可於遊客租用陽傘後，方可將陽傘插於沙灘，且不可強迫遊客租用。白砂業者如此行徑，已違反管理處與業者間之約定。

墾管處依「海域遊憩活動管理方案」劃定白砂為5大遊憩沙灘之一。目前進行制度化管理並訂有契約的為南灣沙灘，業者有責任負責沙灘清潔維護，陽傘業者基於使用者付費之原則，須年繳新臺幣6000元予管理處(費用併同水上摩托車及陽傘2項)，且管理處亦有預留遊客使用陽傘之空間，遊客亦可自行帶傘於該區使用，業者亦不可因遊客自行備傘而強迫遊客離開。

墾管處指出，目前該處5大沙灘除大灣外，民眾皆得插傘遮陽，然請遊客注意禮讓，不得妨礙他人。白砂沙灘亦有劃出遊客自行攜傘使用之區域，關於各沙灘業者於遊客未租用，或於自行插傘區插傘的情況下，以陽傘佔據沙灘並驅趕遊客，墾管處之「海域遊憩活動管理方案」並無明確罰則。然將會加強輔導。未來，南灣管理模式亦會推廣擴及至其他沙灘，以使海域遊憩更有秩序、減少紛爭。